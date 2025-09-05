Elfoglalják Münchent a kínai autógyártók: a BMW-vezér kiborult az EU-ra – „Ez abszurd”

„Óriási hibának” tartja a BMW vezérigazgatója az Európai Unió döntését a belső égésű motorok 2035-ös betiltásáról. Oliver Zipse sürgette Brüsszelt, hogy vegye figyelembe a járműipar teljes ellátási láncát a szén-dioxid-kibocsátást érintő intézkedéseknél.
A Politicónak adott interjúban figyelmeztetett, hogy az átállás fix dátumának meghatározása azzal a kockázattal jár, hogy figyelmen kívül hagyják az értéklánc egészén keletkező kibocsátásokat, beleértve az akkumulátorgyártást és az üzemanyag-beszerzést is.
Sürgette az uniós szabályozókat, hogy 2035 után is engedélyezzék a klímabarát üzemanyagok használatát, és hozzátette, hogy az üzemanyaggyártókat is felelősségre kell vonni.
„Nem teszünk magunknak szívességet azzal, hogy önkényesen jövőbeli határidőket szabunk, amelyekhez minden iparágnak alkalmazkodnia kell” – jelentette ki.
A jelenlegi szabályok abszurditása abban rejlik, hogy az üzemanyaggyártók, például a Shell és a BP nem kötelesek célokat teljesíteni
– tette hozzá.
Az iparágat érintő problémák, mint például a magasabb vámok, a gyenge kereslet és a kínai verseny durván rontották a BMW nyereségtermelő képességét.
Zipse szerint ennek ellenére a cég továbbra is jó úton halad afelé, hogy 2025-ben több mint 2,5 millió járművet adjon el. „Augusztusban már meghaladtuk a tavalyi számokat” – mondta, kiemelve az európai növekedést.
A BMW vezérigazgatója a müncheni IAA Mobility, Európa legnagyobb, kétévente megrendezett autókiállítása előtt adta az interjút, amelyet a jövő héten tartanak a bajor fővárosban.
Nem ő azonban az egyetlen, aki elégedetlen az uniós döntéssel: az európai autógyártók és autóipari beszállítók szövetségének a vezetői augusztus végén fordultak levélben Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez.
Nem tartják megvalósíthatónak a célkitűzéseket, ezért
el akarják halasztani a belső égésű motorok betiltásának elhalasztását.
Nem tudni, mennyi esélyük van, de Von der Leyen szeptember 12-én fogadja az autóipar vezető képviselőit.
A bizottság márciusban bemutatott új mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén, bár változatlanul érvényben hagyta a belső égésű motorok eladásának 2035-től kezdődő tilalmát. Az egység azonban az EU-ban szemmel láthatóan repedezik, és az autógyártók megérezték a vérszagot, többet akarnak.
Münchenben ismét összemérik erejüket az európai és a kínai autógyártók. A fokozódó versenyben olyan piaci szereplők állnak egymással szemben, mint a Volkswagen, az elektromos járművek gyártásának óriása, a BYD, valamint az újonnan piacra lépő
Miközben az európai autógyártók teret veszítenek Kínában, a világ legnagyobb piacán, a kínaiak, főleg a BYD előretörnek az öreg kontinensen.
„Európa kontra Kína. A kínaiak Európában próbálnak terjeszkedni, míg az európaiak az elektromos járművek és a szoftverek terén próbálnak visszavágni” – nyilatkozta a Reutersnek Pedro Pacheco, a Gartner kutatási alelnöke.
Ezt a véleményt erősíti Jan Heckman, a német autóipari lobbi, a VDA részlegvezetője is, aki szerint
„Kína nemcsak visszatért, hanem jelenléte még erősebb is, mint valaha”:
az idei autókiállításon 40 százalékkal több kínai kiállító lesz, mint 2023-ban.
