Deviza
EUR/HUF392.77 -0.08% USD/HUF335.8 -0.44% GBP/HUF452.49 -0.18% CHF/HUF418.24 -0.13% PLN/HUF92.41 -0.06% RON/HUF77.3 -0.19% CZK/HUF16.08 +0.02% EUR/HUF392.77 -0.08% USD/HUF335.8 -0.44% GBP/HUF452.49 -0.18% CHF/HUF418.24 -0.13% PLN/HUF92.41 -0.06% RON/HUF77.3 -0.19% CZK/HUF16.08 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,932.96 -0.51% MTELEKOM1,918 +0.42% MOL2,912 -0.41% OTP30,400 -0.76% RICHTER10,340 -0.87% OPUS558 -0.9% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,200 -0.77% BUMIX9,261.89 +0.38% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,174.74 +0.17% BUX103,932.96 -0.51% MTELEKOM1,918 +0.42% MOL2,912 -0.41% OTP30,400 -0.76% RICHTER10,340 -0.87% OPUS558 -0.9% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,200 -0.77% BUMIX9,261.89 +0.38% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,174.74 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szén-dioxid-kibocsátás
európai autógyártók
autógyártók
kínai
BMW
München

Elfoglalják Münchent a kínai autógyártók: a BMW-vezér kiborult az EU-ra – „Ez abszurd”

Elfoglalják a kínaiak a müncheni autókiállítást. A BMW vezérigazgatója óriási hibának tartja a belső égésű motorok betiltását.
M. Cs.
2025.09.05, 12:37
Frissítve: 2025.09.05, 12:47

„Óriási hibának” tartja a BMW vezérigazgatója az Európai Unió döntését a belső égésű motorok 2035-ös betiltásáról. Oliver Zipse sürgette Brüsszelt, hogy vegye figyelembe a járműipar teljes ellátási láncát a szén-dioxid-kibocsátást érintő intézkedéseknél. 

belső égésű motorok
Oliver Zipse óriási hibának tartja a belső égésű motorok 2035-ös betiltását / Fotó: AFP

A Politicónak adott interjúban figyelmeztetett, hogy az átállás fix dátumának meghatározása azzal a kockázattal jár, hogy figyelmen kívül hagyják az értéklánc egészén keletkező kibocsátásokat, beleértve az akkumulátorgyártást és az üzemanyag-beszerzést is.

Sürgette az uniós szabályozókat, hogy 2035 után is engedélyezzék a klímabarát üzemanyagok használatát, és hozzátette, hogy az üzemanyaggyártókat is felelősségre kell vonni.

Abszurdak az uniós szabályok

„Nem teszünk magunknak szívességet azzal, hogy önkényesen jövőbeli határidőket szabunk, amelyekhez minden iparágnak alkalmazkodnia kell” – jelentette ki. 

A jelenlegi szabályok abszurditása abban rejlik, hogy az üzemanyaggyártók, például a Shell és a BP nem kötelesek célokat teljesíteni

– tette hozzá.

Az iparágat érintő problémák, mint például a magasabb vámok, a gyenge kereslet és a kínai verseny durván rontották a BMW nyereségtermelő képességét.

Zipse szerint ennek ellenére a cég továbbra is jó úton halad afelé, hogy 2025-ben több mint 2,5 millió járművet adjon el. „Augusztusban már meghaladtuk a tavalyi számokat” – mondta, kiemelve az európai növekedést.

El akarják halasztani a belső égésű motorok tilalmát

A BMW vezérigazgatója a müncheni IAA Mobility, Európa legnagyobb, kétévente megrendezett autókiállítása előtt adta az interjút, amelyet a jövő héten tartanak a bajor fővárosban.

Lerántották a leplet az első debreceni BMW-ről: így néz majd ki és ez óriási meglepetés
A BMW  jó úton halad ahhoz, hogy tartsa az idei eladási célokat / Fotó: Guillaume Payen / AFP

Nem ő azonban az egyetlen, aki elégedetlen az uniós döntéssel: az európai autógyártók és autóipari beszállítók szövetségének a vezetői augusztus végén fordultak levélben Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez.

Nem tartják megvalósíthatónak a célkitűzéseket, ezért 

el akarják halasztani a belső égésű motorok betiltásának elhalasztását.

Nem tudni, mennyi esélyük van, de Von der Leyen szeptember 12-én fogadja az autóipar vezető képviselőit.

A bizottság márciusban bemutatott új mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén, bár változatlanul érvényben hagyta a belső égésű motorok eladásának 2035-től kezdődő tilalmát. Az egység azonban az EU-ban szemmel láthatóan repedezik, és az autógyártók megérezték a vérszagot, többet akarnak.

Visszatértek a kínaiak Münchenbe, nem is akárhogyan

Münchenben ismét összemérik erejüket az európai és a kínai autógyártók. A fokozódó versenyben olyan piaci szereplők állnak egymással szemben, mint a Volkswagen, az elektromos járművek gyártásának óriása, a BYD, valamint az újonnan piacra lépő 

  • GAC 
  • és Changan.
Entrance to the IAA Mobility 2025 at the Munich Trade Fair Centre from September 9th to 14th, 2025.
A kínaiak erősebben tértek vissza Münchenbe / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Miközben az európai autógyártók teret veszítenek Kínában, a világ legnagyobb piacán, a kínaiak, főleg a BYD előretörnek az öreg kontinensen.

„Európa kontra Kína. A kínaiak Európában próbálnak terjeszkedni, míg az európaiak az elektromos járművek és a szoftverek terén próbálnak visszavágni” – nyilatkozta a Reutersnek Pedro Pacheco, a Gartner kutatási alelnöke.

Ezt a véleményt erősíti Jan Heckman, a német autóipari lobbi, a VDA részlegvezetője is, aki szerint 

„Kína nemcsak visszatért, hanem jelenléte még erősebb is, mint valaha”:

az idei autókiállításon 40 százalékkal több kínai kiállító lesz, mint 2023-ban.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu