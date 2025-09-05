Deviza
Nagy pofont kapott Horvátország a magyaroktól: másik tengerpart tetszett meg nekik – ez lehet az új kedvenc

A magyar nyaralók közül egyre többen választják Olaszországot és Görögországot. Ugyan Horvátország maradt a magyarok kedvenc nyári úti célja 2025-ben, de csökkent az előnye. A nyaralók ráadásul idén hosszabb ideig vakációztak külföldön.
VG
2025.09.05, 07:45
Frissítve: 2025.09.05, 07:51

Idén Horvátország, Olaszország és Görögország volt a három legnépszerűbb úti cél a nyári hónapokban – derül ki a Bank360.hu oldalán utasbiztosítást kötők adatai alapján készült összesítéséből. A horvát tengerpart előnye azonban csökkent tavaly óta.

horvátország View of rooftops and beach in MošÄ‡eniÄ?ka Draga, Eastern Istria, Kvarner Bay, Eastern Istria, Croatia, Europe Horvátország
Ugyan Horvátország maradt a magyarok kedvenc nyári úti célja 2025-ben, de csökkent az előnye / Fotó: robertharding via AFP

A horvát tengerpart volt a legnépszerűbb külföldi úti cél a magyarok körében idén nyáron is, bár a tavalyi előnye jelentősen apadt a versenytársakkal szemben. 

Az utasbiztosítást kötő utazók 24 százaléka déli szomszédunkhoz indult, szinte kivétel nélkül tengerparti nyaralásra – tavaly az ő arányuk még 29 százalék volt. A dobogóra még Olaszország és Görögország fért fel, előbbit az utazók 16 százaléka, utóbbit 10 százaléka választotta. Ez alapján idén a 2024-as nyári hónapokhoz képest 

arányaiban többen látogattak el Olaszországba és Görögországba, míg Horvátország iránt csökkent az érdeklődés.

A nyár tengerparti bajnokait idén egy szintén mediterrán ország, Spanyolország követi, az ötödik helyen pedig a szomszédos Ausztria végzett, eltérően a tavaly nyártól, amikor még fordított volt a sorrend a két ország között. 

A legnépszerűbb Európán kívüli ország Egyiptom volt, de Törökország ázsiai részét is egyre több utazó választja.

A repülős utakra kötik a legtöbb biztosítást 

Az utazás módját tekintve évről évre nő azoknak az aránya, akik repülővel indulnak útnak és erre a célra kötnek biztosítást. Tavaly még az autós utazók voltak többségben, ami nem meglepő, hiszen Horvátországba szól a legtöbb szerződés. Idén azonban a nyári hónapokban az utazók 45 százaléka választotta a repülőt, az autósok 42 százalékkal a második helyre csúsztak vissza. Így a tavalyi 7 százalékos emelkedés után idén tovább nőtt a repülővel utazók aránya. Egyéb közlekedési eszközzel, például vonattal, busszal vagy motorral 13 százalék vágott neki az útnak.

Az utazók közel kétharmada (64 százalék) tengerparti nyaralásra kötött biztosítást.

A városnézést 27 százalék választotta programként, a fennmaradó 9 százalék pedig megoszlott az üzleti útra indulók és az extrém sportolók között.

A legtöbb utasbiztosítást két főre kötötték meg az utazók: 29 százaléknak a kötvénye két főre szólt, három vagy négy főre pedig összesen 41 százalék kötött szerződést. Egy főre a biztosítást kötők 15 százaléka választott utasbiztosítást.

A legtöbb biztosítást nyolc napra kötötték meg, az átlagos utazás hossza június és augusztus között pedig 7,3 nap volt, ami a tavaszi és a tavaly nyári átlagot is meghaladta.

A biztosítás megkötése és az elutazás időpontja között átlagosan 4 nap telt el a nyári hónapokban, vagyis a többség az utolsó napokra hagyta ezt a feladatot. Összességében háromból két biztosítást legfeljebb két nappal az elutazás előtt kötöttek meg az utazók a Bank360.hu oldalán.

A horvátországi nyaralók kellemetlen meglepetésben részesülhettek a napokban. Több tengerparti várost is elöntött az ár a szlovén és horvát Isztria nyugati részén kedden, a heves esőzések után a helyi sajtó beszámolója szerint. A horvát–szlovén határfolyó, a Dragonja kezdett el áradni, de más közeli folyók is felduzzadtak és kiönthetnek a medrükből. A horvátországi Novigradnál 120 milliméter, Umagránál pedig 98 milliméter csapadék hullott. Egy úgynevezett csapadékvonat vonult el a térség felett a meteorológusok szerint, miután hasonló néhány nappal ezelőtt is elérte ugyanazt a területet, és az is áradásokat okozott.


 

