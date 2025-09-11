Nyilvánosságra hozta az FBI a gyilkos fényképét: ő ölhette meg Charlie Kirköt – fotó

Az FBI közzétette a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottjának első fényképét — közölte a BBC. Az FBI továbbra is keresi a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok. A 31 éves aktivista halála alapjaiban rázta meg az Egyesült Államokat és a Republikánus Pártot, mivel Kirk Donald Trump elnök egyik legközelebbi szövetségese volt, és kulcsszerepet játszott a fiatal szavazók megszólításában.

Charlie Kirk feltételezett gyilkosának fotóját közölte az FBI / Forrás: FBI

Kirk gyilkosa még szabadlábon van

Ahogy korábban írtuk, a gyilkos kilétére a közeli erdőben találtak nyomokat először: egy puskát, valamint egy cipőnyomot és alkarnyomot is. A hatóságok jelentései szerint a gyanúsítottról annyit lehet tudni, hogy egyetemistakorúnak tűnik, és a környék lakóépületei közé menekült, egyelőre szabadlábon van.

A helyi és állami bűnüldöző szervekkel együttműködve teljes körű kivizsgálást és igazságszolgáltatást ígértek Charlie Kirk halálos lövöldözéses ügyében. Az FBI 100 000 dolláros jutalmat ajánlott fel az ügy megoldásához vezető információkért.

Hamarosan meg is született az első eredmény: az FBI szerint megtalálták a fegyvert, és nyomon követték a gyanúsított mozgását.

Jó minőségű videófelvételük van a fegyveresről, de még nem azonosították, a felvételt pedig még nem hozták nyilvánosságra.

Ki is Charlie Kirk?

Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista, a Turning Point USA társalapítója és vezérigazgatója szerdán merénylet áldozatául esett a Utah Valley University campusán. A merénylő nagy teljesítményű fegyverrel lőtte nyakon, belehalt sérüléseibe. A 31 éves politikai vezető halála az Egyesült Államokat, a Fehér Házat és a Republikánus Pártot is megrázta, mivel Kirk Donald Trump amerikai elnök egyik legközelebbi szövetségese és a fiatal szavazók megszólításának kulcsszereplője volt.