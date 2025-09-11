Meglepő helyen nőnek ki gombamód a napelemek a földből: erre senki nem számított

Szaúd-Arábia nem panaszkodhat, ha az olajellátásról van szó, így az arab ország áramtermelésében még ma is fontos szerepet játszanak a kőolaj-tüzelésű erőművek, amelyektől a világ többi része a hetvenes évek olajválságai után megszabadult.
Az olajmonarchia ugyan régóta beszél nagyszabású terveiről a megújuló áramtermelés , különösen a napenergia felhasználása területén, azok már Mohaemmed bin Szalman koronaherceg 2016-os, az ország gazdaságának diverzifikálását célzó terveiben is helyet kaptak, ám mindeddig a szavakat ritkán követték tettek. A The Wall Street Journal beszámolója szerint azonban a királyság tervei a turizmustól az adatközpontokon át a különböző ipari létesítményekig mind az áramfogyasztás növelését okozhatják, és egyre inkább úgy tűnik, hogy ezt akkumulátorokkal kombinált napelemek termelhetik meg. A felszabaduló olajmennyiség pedig az exportpiacokon köthet ki.
A döntés hátterében a kínai napelemek árának zuhanása áll, aminek eredményeként ma már a napenergia a legolcsóbb, leggyorsabb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb áramforrás, ami telepíthető – mondta a szaúdi elektromos hálózat átformálásban kulcsszerepet játszó ACWA Power vezérigazgatója, Marco Arcelli.
Szaúd-Arábia 2030-ra azt tűzte ki célként, hogy áramtermelésének felét tiszta források biztosítsák, amihez mintegy 100 gigawatt kapacitás telepítésére lenne szükség. A királyság céljaival kapcsolatos szkepticizmus ugyanakkor érthető, tekintve, hogy tavaly az országban még csak 4 gigawatt napelem állt üzemben, ami nagyjából a magyarországi telepített kapacitás fele.
A korábbi hangzatos ígéretek eddig nem hoztak különösebb eredményeket, így a Softbank 200 milliárd dolláros napelemes projektje 2018-as bejelentését követően hónapok alatt az asztalfiókba került. Azonban mindez változóban van, így három szaúdi cég, köztük az ACWA – melynek legnagyobb részvényese a szaúdi szuverén vagyonalap – júliusban 8,3 milliárd dolláros beruházást jelentett be, melynek keretében 15 gigawatt megújuló kapacitást húzhatnak fel. Ennek az oroszlánrészét a napelemek adják, némi szélenergiával.
A Rystad Energy szerint ráadásul ez a már építés alatt álló, némiképp nagyobb projketeken felül van, miközben az olajmonarchiában is egyre nagyobb szerepet kapnak a gázerőművek is. Nishant Kumar, a Rystad elemzője szerint így
Szaúd-Arábia áramtermelésének akár a 30 százalékát is adhatják tiszta technológiák 2030-ban, szemben a tavalyi 2 százalékkal, ami azt is jelenti, hogy az olajmonarchia lehet a napelemek top 5 piacának az egyike ebben az időszakban.
A szaúdi tervek valóságát jelzi az is, hogy az EDF közel-keleti áramrészlegének vezetője, Luc Koechlin a villamosmérnökök, projektmenedzserek és más munkaerő hiányára panaszkodik az országban, miközben az ACWA egyre több áramtermelő projektet kezd a királyság határain túl, Afrikában és Ázsiában is, de vizsgálja az európai áramexport lehetőségét is.
Bár a szaúdi sivatag sem feltétlenül optimális a napelemek üzemeltetésére, mivel a túlzott hőség és a por visszafogja a hatékonyságukat, a folyamatos napsütés előny lehet, míg a problémák kezelhetők. Az elektromos hálózat üzemeltetése is nehézkesebb a megújulók nagyobb szerepe mellett. Azonban az ACWA így is képes volt kilowattóránként 1,3 cent alatti áron kínálni az áramot, ami az Európában legalacsonyabb spanyol árnak is csak a harmada. Mindez azt is jelenti, hogy Szaúd-Arábia rendkívül olcsón képes lehet kiváltani az olajtüzelésű erőművek termelését, ami az export fokozását is lehetővé teszi.
A királyság ugyanis nemcsak környezetvédelmi okokból fektet a napenergiába, hanem a pazarlást is szeretné megszüntetni, miután
évente a jelenlegi árakon mintegy 20 milliárd dollár értékű olajat használ fel áramtermelésre, amit egyébként a külpiacokon is eladhatna.
Ez azt is jelenti, hogy a mindeddig egyirányú szaúdi–kínai energiakereskedelem is kétirányúvá válhat, hiába szeretné a Trump-adminisztráció a világ minél nagyobb részét elzárni a kínai napelemektől és akkumulátoroktól.
Az olajmonarchia pálfordulása azért is figyelemre méltó, mert ez annak a bizonyítéka is, hogy a megújuló energia ma már nem az erények fitogtatását jelenti, hanem egész egyszerűen sok esetben a legolcsóbb áramtermelési lehetőséget.
