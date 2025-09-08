Régóta ilyen német hírre várt a magyar gazdaság, pezsgőt azonban még ne bontsunk, ők se teszik

Németországban az elemzők által vártnál erőteljesebben nőtt az ipari termelés júliusban havi összevetésben – derült ki a német statisztikai hivatal, a Destatis hétfői gyorstájékoztatójából.

Németországban nőtt az ipari termelés júliusban / Fotó: Shutterstock

A német ipari termelés júliusban szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,3 százalékkal nőtt júniushoz képest, amikor 0,1 százalékos csökkenést mértek. Elemzők kisebb, 1,1 százalékos ipari termelésnövekedéssel számoltak júliusra. Az egy évvel korábbihoz képest naptári kiigazítással 1,5 százalékkal nőtt a német ipari termelés júliusban.

A kevésbé volatilis háromhavi összehasonlítás azt mutatja, hogy az ipari termelés 0,1 százalékkal volt alacsonyabb május–júliusban, mint az előző három hónapban.

Életjeleket mutat a német ipari termelés

Az ipari termelés júliusi havi szintű növekedéséhez elsősorban a gépipar 9,5 százalékos, az autóipar 2,3 százalékos és a gyógyszeripar 8,4 százalékos bővülése járult hozzá.

Júliusban az ipar termelése – az energia- és építőipar nélkül – szezonális és naptárhatástól megtisztítva 2,2 százalékkal nőtt júniushoz képest.

Az iparon belül mindhárom fő csoportban növekedést regisztráltak: a beruházási javak termelése 3,0 százalékkal, a fogyasztási cikkek termelése 2,1 százalékkal, a köztes termékek termelése pedig 0,8 százalékkal emelkedett. Az építőipari termelés 0,3 százalékkal bővült.

Tavaly júliushoz képest az energia- és építőipar nélküli ipari termelés, naptárhatástól megtisztítva 2,3 százalékkal nőtt.

A magyar gazdaság is régóta várja a német ipar kedvező fordulatát, ugyanis az hazánk ipari termelésére is pozitív hatást gyakorolna.

2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a júniusinál – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.