Újabb veszély les a lengyelekre az orosz drónok után: kiadta a figyelmeztetést a nagy amerikai hitelminősítő – Magyarország izgulhat

Uralja a lengyel sajtót a szerdán lelőtt orosz drónok témája, az okozott károkról fotók keringenek. Még borzasztóbb lenne, ha emberéletet is követel egy ilyen incidens, de gazdasági hatása akkor is lesz a konfliktusnak, ha folytatása nem, hiszen a lengyel légtér egy részét lezárták. Egy másik, ennél nagyságrenddel erősebb lehetséges hatásra – amely akár hazánkig is elgyűrűzhet – az egyik nagy hitelminősítő munkatársának csütörtöki nyilatkozata hívja fel a figyelmet.

A NATO köreiben is felindulást okozó esemény után egy nappal Milan Trajkovic, a Fitch igazgatóhelyettese figyelmeztette Lengyelországot, hogy leminősíthetik az országot, ha nem stabilizálja növekvő államadósságát, vagy lelassul a gazdasági növekedés – erről a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban beszélt.

Mi köze a drónoknak a hitelminősítéshez, és hogy juthat el a gazdasági hatás hozzánk?

A két esemény – a drónok lelövése és a hitelminősítői figyelmeztetés – közti összekötő kapocs a lengyel költségvetés, azon belül is a fegyverkezés büdzséje.

A lengyel államadósság azért növekszik gyors ütemben , hasonlóan a szlovákhoz és a románhoz – és a Fitch szerint a GDP 68 százalékát is elérheti jövőre –, mert rendkívül magas a költségvetés hiánya. Elsősorban azért, mert az Ukrajnával szomszédos és baráti, Oroszországgal ellenséges állam az Európai Unió legnagyobb hadseregének kiépítésén fáradozik.

A pénzügyi nyomás akkor érkezik – emlékeztet a Bloomberg –, amikor Lengyelország épp majdnem a GDP 5 százalékára emeli védelmi költségvetését. A behatoló drónok óriási izgalmat okozó lelövése pedig épp ennek a fontosságára hívja fel a figyelmet: sok irányba noszogathatja a lengyel kormányt, csak épp nem a védelmi erőfeszítések visszafogása felé.

Nawrocki érkezett, előrehozott választás kell Lengyelországban?

A baloldali lengyel kormány és az egy hónapja hivatalba lépett, frissen megválasztott jobboldali államelnök, Karol Nawrocki ellentéte nem segíti a költségvetés kiigazítását. Még akkor sem, ha a tervezett emelések az alkohol jövedéki adójában és a banki társasági adóban, amelyeket az elnök elutasíthat, a költségvetés állapotán amúgy sem sokat javítanának – vélte a Fitch-tisztviselő.