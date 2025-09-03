Szeptemberben jön az új PS5, de ennek sokan nem fognak örülni – csak kompromisszumokkal lehet elkerülni az árnövekedést

Amikor a PlayStation 5 2020-ban piacra került, sokan azt várták, hogy a konzol idővel olcsóbbá válik, ahogy az előző generációknál megszokhattuk. Ehelyett ennek pont az ellenkezője történt: a PS5 és az Xbox Series X/S generációjára az áremelkedés lett jellemző. A globális gazdasági környezet, vámok és gyártási költségek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a játékosoknak többet kelljen fizetniük a konzolokért. Most úgy tűnik, a Sony új megoldással próbálja elkerülni az újabb áremelést: a jövőbeni PS5-modellek kevesebb tárhellyel érkezhetnek.

PS5-árstratégia: kisebb SSD a konzolban, hogy ne kerüljön többe a vas / Fotó: Shutterstock

Több ismert iparági szivárogtató szerint a PlayStation 5 Digital Edition új, úgynevezett Chassis E változata ismét 825 GB-os SSD-t kap, szemben az eddigi 1 TB tárhellyel, amelyet a Chassis D modell, vagyis a PS5 Slim vezetett be. Ez lényegében visszalépést jelent a tárhely szempontjából, hiszen a 2020-as induló modellek is ennyivel érkeztek.

A döntés mögött gazdasági okok állnak: a Sony így kívánja elkerülni, hogy ismét emelnie kelljen a konzol árán Európában.

A PS5 ugyanis már két alkalommal drágult a bevezetése óta,

legutóbb idén augusztusban, amikor 50 dolláros emelést jelentettek be minden modellnél.

A Sony vezetői szerint az emelések a nehéz gazdasági helyzet miatt váltak elkerülhetetlenné. Isabelle Tomatis, a vállalat alelnöke akkor így fogalmazott: „Hasonlóan sok más globális vállalkozáshoz, mi is egy kihívásokkal teli gazdasági környezetben működünk. Ennek eredményeként meghoztuk a nehéz döntést, hogy emeljük a PlayStation 5 ajánlott fogyasztói árát”.

A jelenség iparági szinten is szokatlan, hiszen a konzolgenerációk történetében eddig jellemzően az árak csökkenése volt megfigyelhető, nem pedig a drágulás. Az Xbox Series X/S sem kivétel: ott is tapasztalható volt áremelkedés, amelyet részben az Egyesült Államok által korábban bevezetett vámok indokoltak.

Rossz fényt vet ez a játékiparra

Az emelkedő költségek a kiadókra is hatással vannak. Haruhiro Tsujimoto, a Capcom egyik vezetője szerint a PS5 ára, a PlayStation Plus előfizetés és a játékok magas költsége együttesen visszafoghatja a szoftvereladásokat. A kiadó különösen érzékeny erre, hiszen következő nagy dobásuk, a Monster Hunter Wilds, kifejezetten a PS5-öt célozza meg fő platformként.