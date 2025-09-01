Cáfol a Rolls-Royce: nem részvénykibocsátásból szereznének forrást az SMR-ek fejlesztéséhez

A Rolls-Royce cáfolta azokat a médiaértesüléseket, amelyek szerint a kis méretű nukleáris reaktorok (SMR) fejlesztésével foglalkozó, többségi tulajdonában álló vállalatában elsődleges nyilvános részvénykibocsátással (IPO) vonna be új forrásokat – írja az Origo. A lehetséges IPO-ra vonatkozó állítások először a Financial Timesban jelentek meg, azt írták, hogy Rolls-Royce SMR-finanszírozási lehetőségek bevonása miatt már megkezdte az előzetes egyeztetéseket befektetési bankokkal, ideértve a nyilvános kibocsátást is mint lehetőséget.
Az Origo arról ír, hogy a Rolls-Royce állásfoglalása nem sokkal azt követően érkezett meg, hogy a londoni kormány bejelentette: a céget bíznák meg az Egyesült Királyság első moduláris reaktorainak fejlesztésével, hogy a 2030-as évek közepétől új lendületet adhassanak az országban az átfogó dekarbonizációs folyamatoknak.
Az első bevezetési körben a Rolls-Royce SMR-egységének három reaktort kellene megépítenie.
A brit kormány a következő négy évben 2,5 milliárd font (mintegy 1,1 ezermilliárd forint) pénzügyi forrást biztosít az SMR-programnak, amely nem pusztán az ország számára fontos, hanem európai viszonylatban is. A brit SMR-fejlesztési és -telepítési program az egyik első Európában a kis méretű nukleáris reaktorok alkalmazására. Eközben más országok – az Egyesült Államok, Kanada, Románia, a Cseh Köztársaság – is érdeklődnek a piaci robbanás előtt álló, a hagyományos nagy nukleáris erőművek olcsóbb változatát jelentő moduláris reaktorok képviselte technológiai megoldások iránt.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.