Cáfol a Rolls-Royce: nem részvénykibocsátásból szereznének forrást az SMR-ek fejlesztéséhez

A Rolls-Royce cáfolta azokat a médiaértesüléseket, amelyek szerint a kis méretű nukleáris reaktorok (SMR) fejlesztésével foglalkozó, többségi tulajdonában álló vállalatában elsődleges nyilvános részvénykibocsátással (IPO) vonna be új forrásokat – írja az Origo. A lehetséges IPO-ra vonatkozó állítások először a Financial Timesban jelentek meg, azt írták, hogy Rolls-Royce SMR-finanszírozási lehetőségek bevonása miatt már megkezdte az előzetes egyeztetéseket befektetési bankokkal, ideértve a nyilvános kibocsátást is mint lehetőséget.

A Rolls-Royce szerint alaptalanok azok az információk, hogy részvénykibocsátásból vonna be forrást SMR-vállalatuk / Fotó: Freepik (illusztráció)

Már első körben több SMR-t kell telepítenie a Rolls-Royce-nak

Az Origo arról ír, hogy a Rolls-Royce állásfoglalása nem sokkal azt követően érkezett meg, hogy a londoni kormány bejelentette: a céget bíznák meg az Egyesült Királyság első moduláris reaktorainak fejlesztésével, hogy a 2030-as évek közepétől új lendületet adhassanak az országban az átfogó dekarbonizációs folyamatoknak.

Az első bevezetési körben a Rolls-Royce SMR-egységének három reaktort kellene megépítenie.

A brit kormány a következő négy évben 2,5 milliárd font (mintegy 1,1 ezermilliárd forint) pénzügyi forrást biztosít az SMR-programnak, amely nem pusztán az ország számára fontos, hanem európai viszonylatban is. A brit SMR-fejlesztési és -telepítési program az egyik első Európában a kis méretű nukleáris reaktorok alkalmazására. Eközben más országok – az Egyesült Államok, Kanada, Románia, a Cseh Köztársaság – is érdeklődnek a piaci robbanás előtt álló, a hagyományos nagy nukleáris erőművek olcsóbb változatát jelentő moduláris reaktorok képviselte technológiai megoldások iránt.

