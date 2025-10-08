Deviza
EUR/HUF393.24 +0.04% USD/HUF338.64 +0.41% GBP/HUF453.31 +0.14% CHF/HUF422.65 +0.08% PLN/HUF92.43 +0.01% RON/HUF77.14 +0.06% CZK/HUF16.13 +0.04% EUR/HUF393.24 +0.04% USD/HUF338.64 +0.41% GBP/HUF453.31 +0.14% CHF/HUF422.65 +0.08% PLN/HUF92.43 +0.01% RON/HUF77.14 +0.06% CZK/HUF16.13 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Cyment
cement
építőipar

Iszonyatos drágulás előtt áll a cement: egy Magyarországon gyártó osztrák cég most kifejlesztette a helyettesítő anyagot – erre képes a pozzolán

A Cyment Austria egy környezetbarát cementhelyettesítő anyagot fejlesztett ki, amely nagymértékben csökkenti a beton gyártása során keletkező szén-dioxid-kibocsátást.
VG
2025.10.08, 06:29
Frissítve: 2025.10.08, 06:35

A Cyment Austria egy környezetbarát cementhelyettesítő anyagot fejlesztett ki, mellyel jelentősen csökkenthető a beton előállításából származó szén-dioxid-kibocsátás. Ez az új anyag úgynevezett puzzolán alapú, ami vulkáni eredetű és ipari hulladékból származó anyagok keveréke.

Sinkhole repair to take 2 weeks: MRTA Egy Magyarországon gyártó osztrák cég, a Cyment kifejlesztette a cement helyettesítő anyagát – erre képes a pozzolán
Fotó: Bangkok Post via AFP

Ennek előállítása során a hagyományos cementgyártáshoz képest akár 95 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki. A cement helyettesítése azért fontos, mert a hagyományos cementgyártás energiaigényes folyamat, mely magas hőmérsékleten történik, ami járul hozzá nagy arányban a betonipar karbonlábnyomához.

A Cyment terméke környezetbarátabb alternatívát kínál, mivel nem igényel ilyen magas hőmérsékletű kiégetést, és főként újrahasznosított anyagokból készül, például ipari hulladékból, amit így újra értékes nyersanyagként hasznosítanak. A mesterséges pozzolánok közé tartozik például a zúzott tégla és a pernye is.

A Cyment első üzeme Mosonmagyaróváron van, közel az osztrák határhoz, és a termék már hozzáférhető Magyarországon és Szlovákiában, valamint hamarosan Ausztriában és Csehországban is elindul a forgalmazása. A kapacitás jelenleg évi 250 ezer tonna, miközben az osztrák cementpiac éves mérete mintegy 3 millió tonna.

Fontos tudni, hogy a pozzolánok nem tudják teljes egészében kiváltani a hagyományos cementet, de akár 60 százalékban tud hozzáadódni a beton közvetlen összetevőjeként. A Cyment termékével készített beton ugyanúgy használható az építőiparban, például nagy teherbírású szerkezetekben, vízzáró szerkezeteknél és egyéb speciális alkalmazásokban.

Az ipari szén-dioxid-kvóták szabályozásának változása is növeli a Cyment versenyképességét: 2026-tól fokozatosan csökkennek a szén-dioxid-kvóták ingyenes kiosztásai a cementgyártóknak, teljes megszüntetésük 2032-re várható, ami azzal jár, hogy a hagyományos cement ára várhatóan megduplázódik. Ez piaci előnyt teremt az olcsóbb és környezetbarátabb Cyment számára.

Európa legnagyobb cementgyártója egyben Amerika legnagyobb cementgyártója is lesz

A felfutó amerikai építőipari beruházásokból profitálna a világ egyik legnagyobb cementgyára. A svájci Holcim éves közgyűlésén a részvényesek szinte egyhangúlag szavaztak a leválasztás mellett, ami egy új, Amrize nevű vállalat létrejöttéhez vezet, amely Észak-Amerikára összpontosít, míg a Holcim megtartja a világ többi részére vonatkozó eszközeit.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu