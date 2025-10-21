Deviza
Gazdatüntetés az EU központjában: traktorokkal vonultak fel, ott voltak a magyarok is – fotók

Az agrártámogatások megkurtítása és az európai piac megnyitása ellen tiltakoztak a gazdaszervezetek. A brüsszeli javaslat az egész európai mezőgazdaságot hátrányosan érintené a gazdák szerint.
K. B. G.
2025.10.21, 21:14

Nem nyugszanak bele az európai gazdák az agrártámogatások csökkentésébe, ezért traktoros tüntetést tartottak Strasbourgban az Európai Parlament épülete előtt, hogy tiltakozzanak a bizottság által javasolt több mint 20 százalékos elvonás ellen, ami a kis- és közepes gazdálkodókat is súlyosan érintené, különös tekintettel arra, hogy ezzel párhuzamosan az európai piacokat is tágra nyitnák az ukrajnai és dél-amerikai élelmiszerek előtt – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) keddi közleményéből.

A gazdák traktorokkal tiltakoztak Strasbourgban/Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Ezért tiltakoznak a gazdák

Az európai mezőgazdasági szervezeteket összefogó Copa-Cogeca által szervezett akció során a bizottsági javaslat veszélyeire akarták felhívni az Európai Parlament képviselőinek a figyelmét. A résztvevők között a NAK mellett a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) képviselői is jelen voltak. A gazdák szerint a bizottsági javaslat súlyos következményekkel járhat az európai mezőgazdaság egészére, ezért arra kérték a képviselőket, hogy utasítsák el a bizottsági javaslatot.

A magyarok is ott bvoltak a gazdatüntetésen/Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Mint ismert, a testület július közepén terjesztette elő a Közös Agrárpolitika (KAP) és az EU költségvetési keretének reformjára vonatkozó terveit, mellyel párhuzamosan előrehaladott állapotban vannak a tárgyalások az Ukrajnával és a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásokról is, 

ami kettős nyomás alá helyezi az európai gazdákat és komoly élelmiszerbiztonsági kockázatokat is felvet.

Brüsszel a javaslattal átlépett egy vörös vonalat a Copa-Cogeca és más uniós gazdaszervezetek szerint, köztük a NAK és a MAGOSZ szerint, ugyanis a tervezet olyan radikális változásokat tartalmaz, amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítik az európai mezőgazdaság működését és összeegyeztethetetlenek a Közös Agrárpolitika eredeti alapelveivel.

Egész Európából az Európai Parlamenthez érkeztek a gazdák/Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Brüsszel vajmi keveset tanult a 2023-as gabonaválságból: a magyar gazdák jogosan tiltakoznak a szabályozatlan ukrán import ellen
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz határozottan tiltakozik az Európai Unió és Ukrajna között kötendő szabadkereskedelmi megállapodás ellen. A megállapodást az Európai Tanács a magyar és a szlovák ellenszavazat dacára hagyta jóvá. Az agrárszervezetek szerint a korábbi átmeneti intézkedésekkel szemben Brüsszel immár határozatlan időre szóló egyezménye veszélybe sodorja az európai élelmiszer-termelés jövőjét, és a tavalyi gabonaválsághoz hasonló piaci zavarokat idézhet elő, miközben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot is jelent.

