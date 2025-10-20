Az elemzők által vártnál némileg nagyobb ütemben nőtt a kínai gazdaság teljesítménye éves összevetésben az idei harmadik negyedévben, de a bővülés lassult a második negyedévihez képest – közölte a statisztikai hivatal hétfőn.

A kínai gazdaság lendülete fogy, de túlteljesítette az elemzői várakozásokat / Fotó: Patrick Foto / Shutterstock

A július–szeptember közötti időszakban a hazai össztermék egy éve a legkisebb ütemben, 4,8 százalékkal nőtt éves összevetésben. Ez meghaladta a szakértői várakozások átlagában szereplő 4,7 százalékot, de elmaradt a második negyedévi éves 5,2 százalékos bővüléstől.

Negyedéves szinten a GDP 1,1 százalékkal nőtt a második negyedévi 1,1 százalékról, a hétfőn 1 százalékra korrigált bővülés után. Szakértők lassuló növekedést, 0,8 százalékot vártak.

A kínai kormány „körülbelül 5 százalékos” növekedést tűzött ki célul az idei évre. A kínai GDP bővülése fokozatosan lassul az év eleje óta:

az első negyedévben 5,4 százalékkal, a második negyedévben 5,2 százalékkal, a harmadik negyedévben pedig 4,8 százalékkal nőtt.

Az idei első kilenc hónapban a GDP 5,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi 5,3 százalék után.

A Nemzetköz Valutaalap múlt héten ismertetett új globális előrejelzésében 4,8 százalékra javította Kína idei gazdasági növekedésével kapcsolatos előrejelzését az áprilisban várt 4 százalékról, míg a jövő évit 4 százalékról 4,2 százalékra változtatta. Kína gazdasága tavaly 5 százalékkal nőtt.