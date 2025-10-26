Deviza
Most van bajban a világ: tesztelték az oroszok az elpusztíthatatlan nukleáris fegyvert

Sikeresen tesztelte a nagy hatótávolságú Burevestnyik cirkálórakétáját Oroszország ezt maga Putyin elnök jelentette be vasárnap. Az orosz államfő szerint a világban egyedülálló nukleáris fegyver, amely múlt héten 14 ezer km-t tett meg és 15 órán keresztül volt a levegőben.
2025.10.26, 15:26
Frissítve: 2025.10.26, 15:27

Oroszország sikeresen tesztelte a nukleáris meghajtású Burevestnyik cirkálórakétáját, amely bármilyen védelmi pajzsot áthatolhat – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap, írja a Reuters. A nukleáris fegyver új szintet jelenthet Oroszország hadseregének modernizációjában.

nukleáris fegyver
Most van bajban a világ: tesztelték az oroszok az elpusztíthatatlan nukleáris fegyvert / Fotó: AFP

Nukleáris fegyver: 14 ezer kilométert tett meg a levegőben

A múlt heti nukleáris gyakorlattal egybekötött teszt azt az üzenetet küldi, hogy Oroszország – Putyin szavaival élve – soha nem fog meghajolni a Nyugat nyomása előtt az ukrajnai háborúval kapcsolatban, annak ellenére sem, hogy Donald Trump amerikai elnök keményebb álláspontot képvisel Oroszországgal szemben a tűzszünet érdekében.

Valerij Geraszimov, Oroszország legfőbb tábornoka, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke azt nyilatkozta, hogy 

a rakéta 14 000 km-t tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben, amikor október 21-én tesztelték.

„A rakéta repülése során az összes előírt vertikális és horizontális manővert végrehajtották, ezzel demonstrálva a rakéta kiváló képességeit a rakétavédelmi és légvédelmi eszközök kijátszásában"  – mondta a hadseregtábornok az orosz médiában bemutatott videófelvéltel szerint.

Oroszország azt állítja, hogy a 9M730 Burevestnik „legyőzhetetlen” a jelenlegi és a jövőbeli rakétavédelmi rendszerekkel szemben, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési útvonallal.

Ez egy egyedülálló árucikk, amilyen senki másnak nincs a világon

 – mondta Putyin, aki terepszínű egyenruhát viselt az orosz-ukrán háborút felügyelő tábornokokkal tartott találkozóján, a Kreml által vasárnap közzétett nyilatkozatában.

Évek óta fejleszti a fegyvert Moszkva

2018-ban jelentette be Moszkvaa 9M730 Burevesztnik rakéta fejlesztését, válaszul az Egyesült Államok lépéseire, miután Washington 2001-ben egyoldalúan kilépett az 1972-es ballisztikus rakéták elleni szerződésből.

Putyin vasárnap azt nyilatkozta, hogy orosz szakértők egyszer már mondták neki, hogy a fegyver valószínűleg soha nem lesz kész, de most befejeződött a „kulcsfontosságú tesztelése”.

A Reuters szerint a rakétateszt időzítése – és az, hogy Putyin gyakorlóruhában jelentette be egy parancsnoki ponton tartott találkozón az ukrajnai háborúért felelős tábornokokkal – jelzésértékű a Nyugat, és különösen Trump számára.

A Fehér Ház azonban nem reagált azonnal a rakétával kapcsolatos megkeresésre.

Putyin jelzéseket küld Washingtonnak

A hírügynökségi megjegyzi, hogy Trump számára, aki Oroszországot „papírtigrisnek” bélyegezte, amiért nem sikerült gyorsan leigáznia Ukrajnát, az üzenete az, hogy Oroszország továbbra is globális katonai versenytárs, különösen a nukleáris fegyverek terén, és hogy Moszkva nukleáris fegyverzet-ellenőrzési kezdeményezéseit meg kell tenni.

Ugyanakkor Putyin üzenete a tágabb Nyugatnak is szól. Mivel az Egyesült Államok hírszerzési információkat szolgáltatott Ukrajnának az oroszországi nagy hatótávolságú energetikai infrastrukturális célpontokról, így Moszkva visszavághat, ha akar.

Miután a Wall Street Journal arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció feloldott egy kulcsfontosságú korlátozást, amely Ukrajna nyugati szövetségesei által biztosított egyes nagy hatótávolságú rakéták használatát korlátozta, Putyin csütörtökön kijelentette, hogy ha Oroszországot megtámadják, a válasz „nagyon komoly, ha nem elsöprő ” lesz .

