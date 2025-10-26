Oroszország sikeresen tesztelte a nukleáris meghajtású Burevestnyik cirkálórakétáját, amely bármilyen védelmi pajzsot áthatolhat – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap, írja a Reuters. A nukleáris fegyver új szintet jelenthet Oroszország hadseregének modernizációjában.

Most van bajban a világ: tesztelték az oroszok az elpusztíthatatlan nukleáris fegyvert / Fotó: AFP

Nukleáris fegyver: 14 ezer kilométert tett meg a levegőben

A múlt heti nukleáris gyakorlattal egybekötött teszt azt az üzenetet küldi, hogy Oroszország – Putyin szavaival élve – soha nem fog meghajolni a Nyugat nyomása előtt az ukrajnai háborúval kapcsolatban, annak ellenére sem, hogy Donald Trump amerikai elnök keményebb álláspontot képvisel Oroszországgal szemben a tűzszünet érdekében.

Valerij Geraszimov, Oroszország legfőbb tábornoka, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke azt nyilatkozta, hogy

a rakéta 14 000 km-t tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben, amikor október 21-én tesztelték.

„A rakéta repülése során az összes előírt vertikális és horizontális manővert végrehajtották, ezzel demonstrálva a rakéta kiváló képességeit a rakétavédelmi és légvédelmi eszközök kijátszásában" – mondta a hadseregtábornok az orosz médiában bemutatott videófelvéltel szerint.

Oroszország azt állítja, hogy a 9M730 Burevestnik „legyőzhetetlen” a jelenlegi és a jövőbeli rakétavédelmi rendszerekkel szemben, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési útvonallal.

Ez egy egyedülálló árucikk, amilyen senki másnak nincs a világon

– mondta Putyin, aki terepszínű egyenruhát viselt az orosz-ukrán háborút felügyelő tábornokokkal tartott találkozóján, a Kreml által vasárnap közzétett nyilatkozatában.

Évek óta fejleszti a fegyvert Moszkva

2018-ban jelentette be Moszkvaa 9M730 Burevesztnik rakéta fejlesztését, válaszul az Egyesült Államok lépéseire, miután Washington 2001-ben egyoldalúan kilépett az 1972-es ballisztikus rakéták elleni szerződésből.

Putyin vasárnap azt nyilatkozta, hogy orosz szakértők egyszer már mondták neki, hogy a fegyver valószínűleg soha nem lesz kész, de most befejeződött a „kulcsfontosságú tesztelése”.

A Reuters szerint a rakétateszt időzítése – és az, hogy Putyin gyakorlóruhában jelentette be egy parancsnoki ponton tartott találkozón az ukrajnai háborúért felelős tábornokokkal – jelzésértékű a Nyugat, és különösen Trump számára.

A Fehér Ház azonban nem reagált azonnal a rakétával kapcsolatos megkeresésre.