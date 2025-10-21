Brüsszel őrjöngeni fog: mostantól új ország vásárol orosz olajat, pedig EU-tagjelölt – befutott az első óriástanker

Októberben megérkezett az első orosz olajszállítmány a Georgiában frissen épült Kulevi finomítóba, ami új fejezetet nyit a kaukázusi ország energiaellátásban. Bár a kormány célja, hogy hosszú távon csökkentse a külföldi üzemanyag-importtól való függőségét, Oroszország a nyugati szankciók elől menekülve most kiváló áron tudja kielégíteni a georgiai keresletet.

Az első orosz olajszállítmány még október elején érkezett a Georgiában épült Kulevi finomítóba, amely a kaukázusi üzemanyag-termelés egyik új központja lehet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters értesülései alapján a Kayseri tanker több mint százezer tonna szibériai könnyű olajat szállított a Novorosszijszki kikötőből a Kulevi olajterminálra.

Az óriási olajszállítmány célja, hogy Georgia ezzel beindítsa első saját finomítóját, amely hosszú távon az ország energiafüggetlenségét is megalapozhatja.

Bár hivatalosan Oroszország és Georgia 2008 óta nem ápol formális diplomáciai kapcsolatot a Dél-Oszétia és Abházia körüli rövid háború óta, azóta a kormány, a Georgiai Álom párt vezetésével, jelentősen kibővítette gazdasági kapcsolatait Moszkvával.

Eközben a nyugati országokkal való viszony élesen romlott. Georgia 2022 márciusában nyújtotta be az uniós tagság iránti kérelmét, és 2023 decemberében kapta meg a tagjelölt státuszt. A csatlakozási folyamat 2024-ben de facto leállt. Az EU és Georgia azonban a keleti partnerség keretében is együttműködik.

Azonban a kormány úgy döntött, hogy 2028-ig felfüggeszti országa uniós csatlakozási folyamatát. Az EU kész támogatni Georgia európai törekvéseit, valamint – amennyiben a helyi hatóságok úgy döntenek, hogy visszavonják jelenlegi intézkedéseiket – az ország csatlakozás felé vezető útját.

A Kulevi finomító éves kezdő kapacitása 1,2 millió tonna, vagyis napi 24 ezer hordó, de 2028-ra a tervek szerint 4 millió tonnára növelik. A beruházás célja, hogy Georgia saját üzemanyag-termelésével csökkentse az importfüggőséget Oroszországtól, Törökországtól, Azerbajdzsántól, Romániától és Kazahsztántól, miközben exportpiacokat is kiszolgálna.

Orosz olaj folyik be egy uniós tagállam-jelölthöz

Moszkva számára a szállítmány egy újabb kereskedelmi útvonal kezdetét jelentheti, az alternatív exportcsatornák pedig az orosz gazdaságot is stabilizálni tudják. Ez pedig különösen kellemetlen Brüsszel számára, amelynek egy potenciális uniós tagállam elüldözésével sikerült egy újabb lyukat ütnie a Nyugat szankciós rendszerén.