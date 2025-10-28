Tovább finomítják az árrésstopot Szerbiában

Szerbiában – hasonlóan Magyarországhoz – szintén az árrések korlátozásával próbálták meg útját állni annak, hogy a kereskedelmi láncok extrajövedelmet kaszáljanak, ráadásul még az infláció gerjesztéséhez is hozzájáruljanak. A szerb árrésstop szeptember 1-jén lépett életbe.

Szupermarket Belgrádban – a szerb árrésstop finomtásra szorult a visszaélések miatt / Fotó: AFP

Az elmúlt két hónapban az ellenőrök az egész országban vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e az új szabályokat. Kiderült, hogy most a beszállítókra próbálnak nyomást gyakorolni a kereskedők, ennek nyomán

félő, hogy a rendelet lejárta után pluszköltségeket számláznak majd ki,

vagy más módon próbálnak nyerészkedni.

Visszaélések

Egyéb visszásságokat is észleltek, ezért a múlt héten módosították a kereskedelmi árréseket korlátozó rendeletet – jelentette be Szerbia bel- és külkereskedelmi minisztere. Jagoda Lazarevic hangsúlyozta, fény derült bizonyos rendszerszintű problémákra, amelyek alapján változtattak a rendelet szövegén és tartalmán, aminek köszönhetően a boltokban továbbra is megmaradhatnak az alacsonyabb árak.

A miniszter reagált azokra a sajtóhírekre is, amelyek szerint az árréskorlátozások miatt a nagy kereskedelmi láncok sorra zárják be az üzleteiket az országban. Lazarevic szerint ezek politikai hátterű állítások.

Saját üzletpolitikájuknak megfelelően ezek a láncok évek óta új üzleteket nyitnak, régieket bezárnak.

Ez nem új jelenség, de most megpróbálják a témát átpolitizálni.

A miniszter elmondta, sikerült azonosítaniuk néhány olyan problémát, amely érinti a beszállítókat, és végső soron a fogyasztókra is hatással van. Hozzátette, hogy a rendelet módosításával kötelezik a kereskedőket arra, hogy kiegészítő szerződéseket kössenek a beszállítóikkal, annak érdekében, hogy üzleti kapcsolatuk jogilag összhangba kerüljön a rendelettel.

A szerb árrésstop részletei

Szerbiában 2025 szeptemberétől árrésstopot vezettek be, amely korlátozza a kereskedők nyereségét.

A korlátozás a 2024-ben 4,5 milliárd dinárnál nagyobb árbevételt elérő kiskereskedelmi vállalatokra vonatkozik.

A rendelet szerint háromezer termék árrése legfeljebb 20 százalék lehet, de

ha egy termék korábbi árrése ennél alacsonyabb volt, akkor a meglevő alacsonyabb árrés marad érvényben.

A minisztérium arra számít, hogy a kereskedők partnerségi hozzáállást tanúsítanak, és hozzájárulnak a piac stabilitásához. A fogyasztók azt várták, hogy minden termék ára csökkenni fog, de mivel bizonyos árucikkek – például az étolaj és a cukor – esetében már korábban is alacsony árrés volt érvényben, ezek ára nem változott.