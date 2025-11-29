Úgy halmozta Magyarország az aranyat, hogy azzal az élmezőnybe került

Az arany klasszikus menedékeszköznek számít, amelyhez akkor fordulnak a befektetők, ha a gazdasági kilátásokat számos bizonytalanság kezdi ki, s fontos a jegybankoknak is értékálló, univerzális, konvertibilis eszközként. A nemesfém az elmúlt években, a 2019-től kezdődő, geopolitikai bizonytalanságokkal, háborús feszültségekkel terhelt időszakban ráerősített erre a szerepére, amit az iránta való kereslet és szédületes áremelkedési üteme is mutat. A világ jegybankjainak közlései alapján megállapítható, hogy mely országok központi pénzintézeteinek ment a legjobban az aranyfelhalmozás az elmúlt években, 2019-től (az év végén tűnt fel a Covid–19-koronavírus) 2024-ig – írja az Origo.

Magyarország a nyolcadik helyen végzett az aranyfelhalmozási listában a 2019 és a 2025 közötti időszakban / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Kína volt a világ legnagyobb aranyfelhalmozója a krízisben, Magyarország a nyolcadik

A világ legnagyobb aranytartalékait birtokló országok listájának élén nincs változás: azt továbbra is toronymagasan az Egyesült Államok vezeti 8 133,5 tonna arannyal, a második helyen Németország (3 351,6 tonna), míg a harmadikon Olaszország (2 451,9 tonna) áll. A következő helyeken Franciaország, Oroszország, Kína következik.

Ettől ugyanakkor jelentősen eltérő erősorrend bontakozik ki akkor, ha azt vizsgáljuk, a Covid–19 időszakával kezdődő, több válságot és jelentős geopolitikai, gazdasági átrendeződéseket hozó időszakban 2024-ig meg országok növelték a legnagyobb mértékben jegybanki aranytartalékuk nagyságát.

Ebben a mutatóban viszont Kína áll az élen, mely az időszakban szerzett 331,3 tonna aranyával habzsolta a nemesfémet jegybanki eszközállományának stabilizálására. Az arany felhalmozása a kínai jegybank kifejezetten tudatos stratégiájának része, melyet támogatott az is, hogy az utóbbi negyed években a jüan árfolyama többször erősödött a dollárral szemben – írja az Origo.

A lista második helyén India áll, a világ legnépesebb országa öles léptekkel válik a világ egyik legnagyobb gazdaságává, mely a vizsgált időszakban 241,2 tonnával növelte aranytartalékát. Ez a mennyiség kb. a negyede a teljes, 880 tonnás indiai aranytartaléknak.