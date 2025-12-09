Visszatért Orbán Viktor szövetségese, hogy véget vessen a cseh fuldoklásnak
Visszatért a hatalomba Andrej Babis, Petr Pavel cseh köztársasági elnök a várakozásoknak megfelelően kedden kinevezte kormányfőnek az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét. Babis azonnal letette a hivatali esküt, így immár hivatalosan is ő vezeti az országot, a célja pedig megvalósítani kampányígéretét, véget vetni a gazdasági megszorítások éveinek.
A kinevezése előtt az üzletember feloldotta a vállalkozói és politikai szerepvállalása közötti összeférhetetlenséget, lemondott az Agrofert Holding élén egyszemélyes tulajdonosként betöltött tisztségéről.
Babis 71 éves, így Csehország legidősebb hivatalban lévő kormányfője, aki 16 tagú, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok mozgalom által alkotott koalíciós kormány élén irányítja majd az országot a három párt októberben kötött megállapodásának megfelelően.
A koalíciónak 108 képviselője van a 200 tagú alsóházban.
A minisztereket ugyan várhatóan csak a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök, a posztokra jelöltek azonban már ismertek,
elkészült a kormányprogram is. Tomio Okamura, az SPD vezetője, a képviselőház elnöke szerint, aki első intézkedéseként leszedette az ukrán zászlót a törvényhozás épületéről, az új kabinetről várhatóan január 13-án szavaz majd az alsóház.
Andrej Babis meglovagolta a csehek elégedetlenségét
Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra, és ez a harmadik kormányfői megbízatása. Választási győzelmét annak köszönheti, hogy sikeresen meglovagolta a csehek elégedetlenségét.
Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígért a választóknak, azzal vádolta az előző kormányt, hogy elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába. Ezt a folyamatot akarja visszafordítani.
Azt tervezi, hogy visszaállítja a korábbi szociális juttatásokat, és csökkenti a vállalatok adóterheit.
A Bloomberg szerint ezek az intézkedések megterhelhetik az államháztartást, de az ország hosszú távú fiskális megszorításainak köszönhetően Babis valószínűleg továbbra is képes lesz tartani az Európai Unió által előírt hiányplafont, ami a GDP 3 százaléka.
A Trading Economics adatai szerint ezt a plafont az ország 2023 negyedik negyedéve óta nem lépte át, a költségvetési hiány tavaly a GDP 2-2,2 százalékát tette ki.
Trumpos kampányszlogen: „A csehek az elsők”
A Bloomberg emlékeztetett, hogy Babis „Trump-hívőnek” tartja magát, és a „csehek az elsők” kampányt folytatott. Megközelíti az amerikai elnököt a vagyonával is:
- Donald Trump a Forbes júniusi becslése szerint 5,1,
- Babis a Bloomberg milliárdos indexe szerint 4,7
milliárd dollárral rendelkezik.
Az új cseh kormányfő a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében az infrastruktúrába történő nagyobb beruházások mellett azt is szeretné, ha a legnagyobb áramszolgáltató,
a CEZ AS ismét teljes egészében állami tulajdonba kerülne.
Személyében erős szövetségest kapott Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A Magyar Nemzet tudósításában emlékeztetett, hogy Babis könnyen lehet az a stratégiai partner, akire a magyar kormány számíthat a visegrádi együttműködés megerősítésében, miközben határozottan elutasítja az illegális migrációt és kritikus az Európai Unió bürokráciájával szemben.