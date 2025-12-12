Befagyasztott orosz vagyon: Moszkva kőkemény visszavágást ígér, ha az ukránoknak adja Brüsszel, az első lépést már megtették, az OTP is érintett lehet

Jogellenesnek minősítette az orosz jegybank az Európai Unió tervét a befagyasztott orosz vagyon felhasználására, és közölte: fenntartja magának a jogot, hogy minden rendelkezésre álló eszközt igénybe vegyen az érdekei védelmében. A kormánynak is vannak eszközei a visszavágásra, és azokat ígérete szerint nem is hagyja majd kihasználatlanul.

A mozskvai jegybank már beperelte az Eurocleart a befagyasztott orosz vagyon miatt / Fotó: AFP

Az uniós tagállamok képviselői csütörtökön adtak rendkívüli hatáskört Ursula von de Leyennek és az általa vezetett Európai Bizottságnak a mintegy 210 milliárd eurós orosz vagyon végleges befagyasztására mindaddig, amíg Moszkva nem fizet háborús jóvátételt Ukrajnának.

A pénz zömét, mintegy 185 milliárd eurót a belgiumi Euroclear kezeli, amelyet

az orosz jegybank már be is perelt egy moszkvai bíróságon,

mert szerinte az intézet káros tevékenységet folytat, amely befolyásolja a központi bank pénzeszközeinek és értékpapírjainak rendelkezésre állását.

„Az Orosz Központi Bank eszközeinek közvetlen vagy közvetett felhasználására irányuló mechanizmusok, valamint az Orosz Központi Bank eszközeinek bármely más formájú jogosulatlan felhasználása jogellenes és ellentétes a nemzetközi joggal, többek között megsérti az eszközök szuverén immunitásának elveit” – idézte a bank közleményét a Reuters.

Japánnak is vannak jogi aggályai a befagyasztott orosz vagyon elhasználásáról

Az Euroclear nem reagált a brit hírügynökség megkeresésére. Belgium, az EU alapító tagja azonban ellenállt a bizottsági nyomásnak, méghozzá annyira, hogy Brüsszel megfenyegette Bart De Wever belga kormányfőt, hogy ha továbbra is vétóval él, az országát úgy kezelhetik, mint Magyarországot és háttérbe szorulhat az uniós döntéshozatalban

Az orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban azonban nem csupán Moszkvának és Magyarországnak vannak jogi aggályai, hanem Japánnak is, ahol 30 milliárd értékű van befagyasztva, amelyet Tokió nem hajlandó Ukrajna megsegítésére fordítani.

Ezzel az Egyesült Államok példáját követik, amely Donald Trump elnök béketervének részeként akarja felhasználni a befagyasztott orosz vagyont.