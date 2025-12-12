Németország álláspontja szerint jelenleg nincs reális alternatívája annak, hogy az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyonra alapozva nyújtson hitelt Ukrajnának – erről európai diplomáciai források beszéltek a közelgő uniós csúcstalálkozó előtt. A döntés politikai és pénzügyi értelemben is új szintre emelné az EU és Moszkva közötti konfliktust, miközben hosszú távú jogi és gazdasági következményeket vetít előre.

Merz döntött: végleg Putyin ellen fordul, beláthatatlan következményekkel lesz kénytelen szembesülni – Ukrajna hozzájuthat a befagyasztott orosz vagyonhoz / Fotó: Krisztian Bocsi

A tervek szerint az uniós konstrukció összesen 210 milliárd eurónyi (megközelítőleg 84 ezer milliárd forint) garanciával működne, amelynek legnagyobb egyedi vállalását Németország adná. Berlin 50 milliárd eurónyi (nagyjából 20 ezer milliárd forint) garanciát biztosítana a hitelhez, ami önmagában is jelzi, milyen súlyt tulajdonít a német vezetés Ukrajna pénzügyi stabilizálásának.

A Reuters közlése szerint diplomáciai források azt állítják, a német kormány nemcsak a Németországban, hanem más uniós tagállamokban befagyasztott orosz vagyon bevonását is támogatja. Ez azt jelentené, hogy

az eddig elsősorban szankciós eszközként kezelt pénzügyi eszközök ténylegesen Ukrajna finanszírozását szolgálnák, ami Moszkva értelmezése szerint már nemcsak gazdasági nyomásgyakorlás, hanem közvetlen vagyonelvonás.

A tervezett megoldás jogi szempontból sem tekinthető lezárt ügynek. Az orosz állami és jegybanki vagyon felhasználása komoly nemzetközi jogi vitákat vet fel, és hosszú évekre precedenst teremthet a szuverén eszközök kezelésében. Ugyanakkor az ukrajnai háború elhúzódása, valamint Kijev egyre nehezebb költségvetési helyzete miatt Berlinben és több más fővárosban úgy látják, hogy a politikai kockázat kisebb, mint az esetleges tétlenség ára.

Az uniós csúcstalálkozó kimenetele ezért nemcsak pénzügyi, hanem stratégiai szempontból is meghatározó lehet.

Egyes források szerint, ha a tagállamok nem jutnak megállapodásra, az „katasztrofális jelzést” küldene Ukrajnának, és egyben az európai egység kudarcaként értékelnék. Ebben az értelmezésben a döntés elhalasztása vagy elutasítása nemcsak Kijev támogatását gyengítené, hanem az EU geopolitikai hitelességét is.