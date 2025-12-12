Merz döntött: végleg Putyin ellen fordul, beláthatatlan következményekkel lesz kénytelen szembesülni
Németország álláspontja szerint jelenleg nincs reális alternatívája annak, hogy az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyonra alapozva nyújtson hitelt Ukrajnának – erről európai diplomáciai források beszéltek a közelgő uniós csúcstalálkozó előtt. A döntés politikai és pénzügyi értelemben is új szintre emelné az EU és Moszkva közötti konfliktust, miközben hosszú távú jogi és gazdasági következményeket vetít előre.
A tervek szerint az uniós konstrukció összesen 210 milliárd eurónyi (megközelítőleg 84 ezer milliárd forint) garanciával működne, amelynek legnagyobb egyedi vállalását Németország adná. Berlin 50 milliárd eurónyi (nagyjából 20 ezer milliárd forint) garanciát biztosítana a hitelhez, ami önmagában is jelzi, milyen súlyt tulajdonít a német vezetés Ukrajna pénzügyi stabilizálásának.
A Reuters közlése szerint diplomáciai források azt állítják, a német kormány nemcsak a Németországban, hanem más uniós tagállamokban befagyasztott orosz vagyon bevonását is támogatja. Ez azt jelentené, hogy
az eddig elsősorban szankciós eszközként kezelt pénzügyi eszközök ténylegesen Ukrajna finanszírozását szolgálnák, ami Moszkva értelmezése szerint már nemcsak gazdasági nyomásgyakorlás, hanem közvetlen vagyonelvonás.
A tervezett megoldás jogi szempontból sem tekinthető lezárt ügynek. Az orosz állami és jegybanki vagyon felhasználása komoly nemzetközi jogi vitákat vet fel, és hosszú évekre precedenst teremthet a szuverén eszközök kezelésében. Ugyanakkor az ukrajnai háború elhúzódása, valamint Kijev egyre nehezebb költségvetési helyzete miatt Berlinben és több más fővárosban úgy látják, hogy a politikai kockázat kisebb, mint az esetleges tétlenség ára.
Az uniós csúcstalálkozó kimenetele ezért nemcsak pénzügyi, hanem stratégiai szempontból is meghatározó lehet.
Egyes források szerint, ha a tagállamok nem jutnak megállapodásra, az „katasztrofális jelzést” küldene Ukrajnának, és egyben az európai egység kudarcaként értékelnék. Ebben az értelmezésben a döntés elhalasztása vagy elutasítása nemcsak Kijev támogatását gyengítené, hanem az EU geopolitikai hitelességét is.
A német álláspont egyúttal azt is jelzi, hogy Berlin – Merz vezetésével – egyre kevésbé számol a Moszkvával való gyors politikai rendezés lehetőségével.
Az orosz vagyonra épített hitelkonstrukció elfogadása olyan lépés lenne, amely hosszú időre befagyasztaná az európai–orosz kapcsolatok normalizálásának esélyét, miközben új jogi és gazdasági frontokat nyithat meg a felek között.
A következő napokban eldőlhet, hogy az Európai Unió kész-e átlépni ezt a határt. A döntés kimenetele nemcsak Ukrajna finanszírozását, hanem az európai pénzügyi rendszer jövőbeli működését és az orosz–nyugati gazdasági kapcsolatok kereteit is alapvetően befolyásolhatja.
Befagyasztott orosz vagyon: Moszkva kőkemény visszavágást ígér, ha az ukránoknak adja Brüsszel
Jogellenesnek minősítette az orosz jegybank az Európai Unió tervét a befagyasztott orosz vagyon felhasználására, és közölte: fenntartja magának a jogot, hogy minden rendelkezésre álló eszközt igénybe vegyen az érdekei védelmében. A kormánynak is vannak eszközei a visszavágásra, és azokat ígérete szerint nem is hagyja majd kihasználatlanul.
A pénz zömét, mintegy 185 milliárd eurót a belgiumi Euroclear kezeli, melyet az orosz jegybank már be is perelt egy moszkvai bíróságon,
mert szerinte az intézet káros tevékenységet folytat, amely befolyásolja a központi bank pénzeszközeinek és értékpapírjainak rendelkezésre állását.
„Az Orosz Központi Bank eszközeinek közvetlen vagy közvetett felhasználására irányuló mechanizmusok, valamint az Orosz Központi Bank eszközeinek bármely más formájú jogosulatlan felhasználása jogellenes és ellentétes a nemzetközi joggal, többek között megsérti az eszközök szuverén immunitásának elveit”.
Csak úgy ömlenek Ukrajnába az EU-s pénzek
Az Európai Unió Tanácsa döntött az Ukrajnát támogató pénzügyi eszköz hatodik rendszeres kifizetéséről , amelynek keretében mintegy 2,3 milliárd euró (hozzávetőleg 920 milliárd forint) érkezik hamarosan Kijevbe. Az összeg folyósítását az tette lehetővé, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette a hatodik részlethez előírt nyolc reformlépést, valamint pótolta a korábbi, negyedik kifizetéshez kapcsolódó egyik elmaradt vállalását is.
A mostani döntéssel Ukrajna eddig 68 előírt lépésből 63-at teljesített, ami az uniós intézmények értékelése szerint azt mutatja, hogy Kijev gyors tempóban halad a vállalt reformok végrehajtásával. A hatodik kifizetés különösen gyorsan követte az előző, ötödik részletet, melyet 2025. november 5-én hagytak jóvá. Az egymást rövid időn belül követő kifizetések az EU értékelése szerint Ukrajna elkötelezettségét tükrözik az uniós normákhoz való igazodás iránt.