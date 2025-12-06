Főállású energiakereskedőt keres a Disney, ez valami újnak a kezdete

Meredeken emelkednek az áramárak az Egyesült Államokban, aminek egyik fő oka – erről a kérdéskörről a Világgazdaságban is több alkalommal írtunk – a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése, a nagy teljesítményű számítástechnikai adatközpontok számának növekedése, valamint a tisztaenergia-infrastruktúrák gyártásának felfutása. Ezek önmagukban mind nagyon energiaigényes iparágak. Csakhogy a technológiai vállalatok mellett más nagyvállalatoknak is szükségük van energiára, a növekvő árak miatt viszont jelentősen növekednek költségeik. Ez a Disney-t és mellette sok más nagy céget arra késztet, hogy közvetlenül bekapcsolódjon az energiakereskedelembe – írja az Origo.

Szokatlan állásajánlatot tett közzé a Disney, s erre pénzügyi megfontolások késztették (illusztráció) / Fotó: Igor Golovniov

Floridában kellene energiát adni-venni a Disney nevében

A lap kitér rá, hog az amerikai lakossági villamosenergia-árak 2021 óta közel 40 százalékkal nőttek, a drágulás pedig azokban az államokban volt a legnagyobb mértékű, ahol a legtöbb adatközpont működik. Virginiában – ahol 666 adatközpont található, ez a legtöbb az országban egy államra vetítve – az árak 2024-hez képest 13 százalékkal ugrottak meg, ami a második legnagyobb arány Illinois után. Utóbbi államban, ahol 244 adatközpont üzemel, 15,8 százalékos volt a növekedés.

A főként nagy technológiai vállalatok által telepített adatközpontok kormányzati prioritása is igen előkelő helyen áll, épp ezért lényeges, hogy mind a lakossági fogyasztók, mind az adatközpontokat telepítő vállalatok tudjanak mint kezdeni a kialakult helyzettel. Az első vonalban ott vannak a technológiai óriások, melyek most új eszközhöz nyúlnak, hogy kordában tartsák energiaköltségeiket.

Ez az önnálló energiakereskedelem eszköze.

A tech cégeket pedig szorosan követik a más iparágban működő, de ott meghatározó óriások.

Egy nemrég megjelent felhívás szerint a Walt Disney most teljes munkaidős energiakereskedőt keres floridai központjába, az Orlando közelében található Walt Disney Worldhöz, hogy a kereskedő a lehető legjobb kondíciók szerint vásároljon energiát a létesítmény számára.

A kereskedő feladata lesz a kedvező árakon vásárolt energia biztosítása napi és órás áramvásárlásokkal.