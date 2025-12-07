Deviza
Tesla
Elon Musk
bónusz
részvénypiac
árfolyam

Elon Musk galaktikus mértékű bónuszát lehetetlen megérteni- csak még jobban eltávolítja az átlagembert a csúcsmenedzserek világától

A munkásosztály jövedelme és a leggazdagabbak bevételei közötti folyamatosan növekvő szakadék komoly tényező a társadalmi polarizációban - mondta nemrég egy interjúban Leó Pápa. Elon Musk fizetése, az ezer mililárd dolláros galaktikus bónusz jó példa erre.
D. GY.
2025.12.07, 14:02

Nemcsak a befektetők, de az egyszerű átlagember is nehezen tudja felfogni, hogy Elon Musk fizetése, pontosabban bónusza meghaladhatja az ezer milliárd dollárt „Mit is jelent ez, és miről is van szó?” – tűnődött Leo pápa egy nemrégiben adott interjúban.

Elon Musk fizetése
Elon Musk fizetése tovább mélyíti a szakadékot a dolgozók és a menedzserek között / Fotó: NurPhoto via AFP

A múlt hónapban a Tesla jóváhagyott egy rendkívüli ösztönző csomagot, amely ezer milliárd dollár értékű részvényt ígér Musk számára - már ha a kiszámíthatatlanságáról híres vezérigazgató teljesíti a kitűzött, és igencsak megterhelő célokat. Ha ez mérföldkő a vezetői fizetések történetében, akkor is szinte felfoghatatlanul távolinak tűnik.

Elon Musk fizetése és a Naprendszer

Képzeljük el, hogy a Föld magjától a felszínéig tartó távolság egymillió dollárnyi vezetői fizetést jelképez. Ezt a küszöböt valószínűleg először 

  • közel egy évszázaddal ezelőtt lépte át Eugene Grace, a Bethlehem Steel elnöke. 1929-es, 
  • 1,6 millió dolláros bónusza – egy „szenzációs tény”, ahogy a Time magazin nevezte – éppen akkor került napvilágra, amikor beütött a nagy gazdasági világválság. 
  • Az 1980-as évekre a legmagasabb fizetések már áttörték a 10 millió dolláros szintet: például 1988-ban a Disney vezetője, Michael Eisner teljes juttatási csomagja 40 millió dollárt ért.

A Holdig tartó, 384 ezer kilométeres út már 60 millió dollárnyi fizetésnek felel meg. Teljes kompenzációként ez ma már sok amerikai vezérigazgató számára elérhető, ha a részvényjuttatásokat is beleszámítjuk. 

2024-ben a Netflix társ-vezérigazgatói, Ted Sarandos és Greg Peters egyenként valamivel több mint 60 millió dollárt kaptak, és sok más amerikai cégvezető is hasonló összegeket vihetett haza.

A Tesla vezérének 2018-as, 56 milliárd dolláros részvényopciós csomagja – amelyet egy delaware-i bíró semmisített meg 2024 elején – már túl is száguldott Musk kedvenc bolygóközi célpontján, a Marson, és valahol a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaövben landolt. Az ezer milliárd dolláros juttatás pedig a Neptunuszon is túl lebeg, nagyjából 17 ezerszer messzebb, mint egy kiruccanás a Holdra.

Musk ösztönző csomagját azonban hiba lenne egyszerűen csak a tudományos fantasztikum kategóriájába sorolni. A Financial Times elemzése szerint két fontos szempontot is figyelembe kell venni. 

Először is: az 1920-as évek óta a tehetségekért folyó háborút olyan vezetők vívják, akik agresszívan hasonlítják össze fizetésüket társaikéval. Musk ezer milliárd dolláros csomagjának gravitációs vonzása óhatatlanul érezhető lesz azokon a kapzsi vezérigazgatókon, akik „csak” nyolc- vagy kilencszámjegyű összeget visznek haza. 

Ez az egész vezetői fizetési struktúrát felfelé húzhatja. 

Másodszor: Musk csomagja szétfeszíti a gyakran emlegetett arányt a vezérigazgatói fizetés és a munkavállalók átlagbére között. 

  • Ez az arány az 1940-es és 1970-es évek között stabil volt – 1965-ben például 20:1 –, majd 
  • az 1990-es években kezdett elszállni. 
  • Ma az amerikai vezérigazgatói fizetések több mint kétszázszorosát teszik ki az alkalmazotti béreknek, 
  • vagy akár 600:1 arányt is elérnek az alacsony béreket fizető vállalatoknál. 

Ahogy Leo pápa megfogalmazta, 

a munkásosztály jövedelme és a leggazdagabbak bevételei közötti folyamatosan növekvő szakadék komoly tényező a társadalmi polarizációban.

Lehetetlen küldetés - vagy mégsem?

Az más kérdés, hogy Musk számára az ezer milliárd dollár megszerzése, nagyjából annyira reális, mint eljutnia a Naprendszer fagyos külső vidékeire. Ehhez a Tesla értékelésének hatszorosára, 8,5 ezer milliárd dollárra kellene nőnie. Néhány megfigyelő szerint ez azt jelenti, hogy a csomag lényegében egy szuperméretű „fizetés teljesítményért” modell. 

A részvényesek is elképesztően meggazdagodnának, ha Musk elérné céljait.

De a nyugtalanság – amelyet intézményi befektetők is megfogalmaztak – nem alaptalan. Norvégia állami vagyonalapja a csomag ellen szavazott, hozzáfűzve, hogy: „aggódunk a juttatás teljes mérete, és a miatt, hogy egyetlen személy túlságosan is fontos lesz." 

Ez az igazi oka annak, hogy Musk jutalmazása nehezebben emészthető más hatalmas vezérigazgatói fizetésemelésekhez képest. A csomag annyira kívül esik a legtöbb munkavállaló világán, hogy végleg elszakítja a vezetői kompenzációt a földhözragadt bérektől.

