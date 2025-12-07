Az európai országok gazdasága 2022-től 2025-ig bezárólag 1600 milliárd eurót veszített az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt – közölte az orosz külügyminisztérium szombaton.

Európa maga alatt vágja a fát az orosz számítások szerint / Fotó: Shutterstock

Európa maga alatt vágja a fát az orosz számítások szerint

„Az elmúlt években Oroszország példátlan gazdasági nyomásnak volt kitéve a nyugati országok részéről. Ennek ellenére az orosz gazdaság nagyfokú stabilitást és alkalmazkodóképességet mutatott, és továbbra is biztos növekedést ért el. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyoldalú kényszerítő intézkedések súlyos károkat okoznak maguknak a kezdeményezőknek” – áll a közleményben, amelyet az ENSZ egyoldalú kényszerítő intézkedések elleni nemzetközi napja alkalmából adott ki az orosz diplomáciai tárca.

Az orosz külügyminisztérium szerint az efféle nyomásgyakorlás komolyan akadályozza a méltányos és egyenlő jogú, többközpontú világrend kialakulását. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban azt hangoztatta, hogy a szankció kétélű fegyver és Oroszország az ilyen egyoldalú lépéseket illegálisnak tartja.

A nyugati szankciók kapcsán az ukránok sem elégedettek: Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szombaton egy kijevi fórumon arról beszélt, az ukrán támadások sokkal nagyobb veszteségeket okoznak Oroszországnak, mint valamennyi nyugati ország szankciói együttvéve.

„Amikor azt mondjuk, hogy az orosz olajfinomító-ipar 18, 20 vagy akár 21 százaléka sérült, ez nem teljesen pontos megfogalmazás. Helyesebben a benzin kategóriájú olajfeldolgozásról beszélünk, ahol valóban több mint 20 százalékos veszteséget okoztunk Oroszországnak. Ez rendkívül fájdalmas az ország pénzügyi helyzetét tekintve, hiszen ez az egész kapacitás egyötödét jelenti” – idézte az UNIAN ukrán hírügynökség a hírszerző tisztet.

Budanov hangsúlyozta, hogy az ukrán csapások a benzinágazat ellen hatással vannak az orosz társadalomra, az orosz állam pénzügyi-gazdasági helyzetére, a további költségvetési tervezés képességére és más hasonló területekre is.

„A háború menetére viszont ez, sajnos, különösebben nem tud hatni. Először is azért, mert a haditechnika főként dízelüzemű. Másodszor pedig Oroszország olyan ország, ahol az emberek akár gyalog járnak és száraz kenyeret esznek, de a hadsereg mindent meg fog kapni, amire szüksége van” – mutatott rá a hírszerzés főnöke.