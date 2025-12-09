Deviza
Mindenki tudta, hogy ez lesz: Kínánál kötött ki a Nyugat által szankcionál orosz LNG, nagyon köszönik – befutott a kikötőbe Gazprom első óriástankere

Február óta először jutott Kínába orosz LNG a Portovaya üzeméből, miután az amerikai szankciók korlátozták a szállításokat. A Gazprom mostani küldeménye jelzi, hogy Moszkva továbbra is próbálja bővíteni piaci jelenlétét Ázsiában.
VG
2025.12.09, 06:19
Frissítve: 2025.12.09, 06:20

Oroszország legnagyobb energiavállalata, a Gazprom újra cseppfolyósított földgázt (LNG) juttatott el Kínába a Portovaya üzeméből, amely az első ilyen szállítmány az amerikai szankciók bevezetése óta. A lépés a korlátozott kapacitású terminál ellenére jelzi, hogy Moszkva továbbra is próbálja megtartani pozícióját az ázsiai energiapiacon.

Tanker "Eventin" pulled in off the island of Rügen gazprom
A Gazprom újra LNG-t szállított Kínába a Portovaya üzeméből, amely az első szállítmány az amerikai szankciók bevezetése óta / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Újra energiát pumpál Kínába a Gazprom

Az LSEG adatai szerint a Valera nevű gázhajó, korábbi nevén Velikiy Novgorod, szállította a Portovaya LNG-üzemből Kína Beihai termináljára a szállítmányt. A tanker október 28-án indult a Balti-tengeri létesítménytől, és a déli kínai Tieshan kikötőben kötött ki.

A Portovaya kis méretű, éves 1,5 millió tonnás LNG-termelő kapacitással rendelkező üzem 2022 szeptemberében kezdte meg működését. Az amerikai szankciók februári bevezetése óta a szállításokat felfüggesztették, így ez a mostani küldemény az első, amely a korlátozások ellenére Kínába érkezett.

Martin Senior, az Argus árazási vezetője a Reutersnek elmondta, hogy a téli hónapokban várhatóan csak havi egy szállítmány indulhat Portovayából Kínába, a terminál korlátozott kapacitása és az ehhez kapcsolódó hajók hiánya miatt. 

Ez jóval alacsonyabb az Arctic LNG 2 üzem szállítmányainál, amely havonta akár háromszor is képes exportálni, köszönhetően a nagyobb terminálkapacitásnak és a nagyobb flottának.

Korábban a Portovaya leginkább Törökországba és Görögországba szállított, később pedig a kínai, spanyol és olasz piacokat is elérte. A szankciók előtt télen átlagosan havonta kétszer exportáltak, míg 2025 márciusa óta csupán havonta egyet – Kalinyingrádba.

A mostani szállítmány egyértelmű jele annak, hogy Moszkva igyekszik fenntartani LNG-exportját Kínába, még akkor is, ha a korlátozott kapacitás és a szankciók mérséklik a mennyiséget.

Itt a Gazprom bejelentése: új vezetéket épít az orosz gázóriás, 10 milliárd köbmétert pumpál bele évente – itt vannak a részletek, mutatjuk az új szövetségest

A Gazprom és a kínai CNPC megkezdte a Távol-keleti útvonal nevű gázvezeték határ menti szakaszának építését, amely 2027-től évente 10–12 milliárd köbméter orosz földgázt szállít Kínába. Az Usszuri folyó alatt átvezető új cső lesz a második szárazföldi orosz–kínai gázútvonal a Szibéria Ereje mellett.

 

