Kitör egy új háború a Földön: 800 kilométeres közös határon lövi egymást két ország – tízezrek menekültek óvóhelyekre
Heves összecsapások voltak ismét kedden Kambodzsa és Thaiföld között végig a nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk mentén. Minden jel szerint kitört egy új háború, pontosabban kiújult.
Az MTI jelente szerint a határtérségek lakosainak tízezrei voltak kénytelenek valamilyen óvóhelyen vagy az országok biztonságosabb, belső részein menedéket keresni.
Kitört egy új háború a Földön, tízezrek menekülnek
A két ország hadserege kézi lőfegyverekkel és nehéztüzérséggel is támadta egymást. A helyi sajtó közlése szerint a thaiföldi légierő bombázta a kambodzsai hadsereg hadállásait. A Bangkok Post című lap Csaijapruk Duangpraphat thaiföldi vezérkari főnökre hivatkozó beszámolója szerint
a cél a szomszédos ország hadseregének tartós megtizedelése. A tábornok azt mondta, ezzel szavatolnák Thaiföld biztonságát több nemzedékre előre.
Hun Sen, a kambodzsai szenátus elnöke kedden közölte, hogy "az újabb thaiföldi provokációkra" eleinte visszafogottan reagáltak, tekintettel az Egyesült Államok közvetítésével október 26-án megkötött fegyverszüneti megállapodásra. Időközben azonban már védekező jellegű harcot kell folytatni, mégpedig "lövészárkokban és mindenféle fegyverrel".
A harcok vasárnap újultak ki a felek között, és egymást hibáztatják a tűzszünet megsértésével. Már november elején is érkeztek villongásokól hírek.
Hun Manet kambodzsai miniszterelnök egyik tanácsadója a Reuters hírügynökségnek adott keddi interjújában leszögezte, hogy Kambodzsa nyitott a tárgyalásokra, akár azonnal. Szuosz Jara szerint viszont Phnompen egyoldalúan nem kezdeményez ilyet. "Majd ha mindkét félben meglesz a jó szándék" – mondta.
Felix Heiduk, a Tudományos és Politikai Alapítvány (SWP) nevű elemzőintézet ázsiai kutatócsoportjának vezetője a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a jelenlegi bangkoki retorika a helyzet további eszkalációját sejteti.
Szerinte egyenlőtlenek az erőviszonyok. "A kambodzsai hadsereg létszáma mindössze harmada a thaiföldiének, az ország katonai költségvetése még jobban elmarad szomszédjáétól, légiereje pedig egyáltalán nincs" – ismertette a berlini székhelyű alapítvány szakértője.
A konfliktus legfőbb elszenvedője mindkét oldalon a civil lakosság. Több százezren kényszerültek elhagyni lakhelyüket a határvidékeken. A határon átnyúló kereskedelem és a mindkét ország számára fontos munkavállalói migráció Kambodzsából Thaiföldre szintén megszakadt. "Gazdasági szempontból ennek a konfliktusnak egyik ország számára sincs értelme" – tette hozzá Heiduk.
Thaiföld–Kambodzsa-háború: a haditengerészetet is bevetették
Az elemző szerint elképzelhető, hogy Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök felhasználja a konfliktus eszkalációját saját politikai céljaira, és még decemberben előrehozott választásokat ír ki 2026 elejére.
A kambodzsai védelmi tárca szerint hétfő óta hét civil vesztette életét és legkevesebb húszan megsebesültek. A thaiföldi sajtó a hadseregre hivatkozva négy katona haláláról számolt be.
A thaiföldi Haoszod című hírportál az X-en a hadseregre hivatkozva arról adott hírt, hogy Kambodzsa heves támadásokat hajtott végre thaiföldi területen egyebek között aknavetőkkel és tüzérséggel. A Bangkok Post szerint a thaiföldi haditengerészetet is bevetették, hogy Trat tartományban elűzzék a kambodzsai katonákat az általuk megszállt határvidékről.