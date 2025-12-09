Kitör egy új háború a Földön: 800 kilométeres közös határon lövi egymást két ország – tízezrek menekültek óvóhelyekre

Heves összecsapások voltak ismét kedden Kambodzsa és Thaiföld között végig a nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk mentén. Minden jel szerint kitört egy új háború, pontosabban kiújult.

Kitört egy új háború a Földön, tízezrek menekülnek / Fotó: Tang Chhin Sothy / AFP

Az MTI jelente szerint a határtérségek lakosainak tízezrei voltak kénytelenek valamilyen óvóhelyen vagy az országok biztonságosabb, belső részein menedéket keresni.

A két ország hadserege kézi lőfegyverekkel és nehéztüzérséggel is támadta egymást. A helyi sajtó közlése szerint a thaiföldi légierő bombázta a kambodzsai hadsereg hadállásait. A Bangkok Post című lap Csaijapruk Duangpraphat thaiföldi vezérkari főnökre hivatkozó beszámolója szerint

a cél a szomszédos ország hadseregének tartós megtizedelése. A tábornok azt mondta, ezzel szavatolnák Thaiföld biztonságát több nemzedékre előre.

Hun Sen, a kambodzsai szenátus elnöke kedden közölte, hogy "az újabb thaiföldi provokációkra" eleinte visszafogottan reagáltak, tekintettel az Egyesült Államok közvetítésével október 26-án megkötött fegyverszüneti megállapodásra. Időközben azonban már védekező jellegű harcot kell folytatni, mégpedig "lövészárkokban és mindenféle fegyverrel".

A harcok vasárnap újultak ki a felek között, és egymást hibáztatják a tűzszünet megsértésével. Már november elején is érkeztek villongásokól hírek.

Hun Manet kambodzsai miniszterelnök egyik tanácsadója a Reuters hírügynökségnek adott keddi interjújában leszögezte, hogy Kambodzsa nyitott a tárgyalásokra, akár azonnal. Szuosz Jara szerint viszont Phnompen egyoldalúan nem kezdeményez ilyet. "Majd ha mindkét félben meglesz a jó szándék" – mondta.

Felix Heiduk, a Tudományos és Politikai Alapítvány (SWP) nevű elemzőintézet ázsiai kutatócsoportjának vezetője a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a jelenlegi bangkoki retorika a helyzet további eszkalációját sejteti.

Szerinte egyenlőtlenek az erőviszonyok. "A kambodzsai hadsereg létszáma mindössze harmada a thaiföldiének, az ország katonai költségvetése még jobban elmarad szomszédjáétól, légiereje pedig egyáltalán nincs" – ismertette a berlini székhelyű alapítvány szakértője.