Valami nagyon nem stimmel: 200 százalékos drágulás ütötte fel a fejét Magyarországon – évekig tarthat, mire helyre jön

A memóriapiac hónapok óta tartó áremelkedése mára nemcsak a szakmai fórumok témája – a hétköznapi vásárlók is érzik, hogy a RAM és az SSD messze nem kerül annyiba, mint egy-két éve. Amit sokáig hullámzó, de alapvetően kedvező árkörnyezetnek ismertünk, az 2025-ben teljesen megfordult: a memóriaárak hétről hétre egyre csak növekednek. Bár a helyzet első látásra egy újabb ciklikus kilengésnek tűnhet, valójában egy mélyebb és összetettebb folyamat áll mögötte, melynek hátterében elsősorban a gyártói kapacitások átrendeződése és a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű igény áll.

Valami nagyon nincs rendben a memóriaárakkal: hatalmasat drágultak a RAM-ok és az SSD-k – évekig tarthat, mire normalizálódik a piac / Fotó: Forance

Tudjuk, miért ugrottak meg a memóriaárak

A jelenlegi helyzet megértéséhez érdemes végignézni, hogyan alakult a piac az elmúlt években. Még 2023–2024-ben is túlkínálat jellemezte a globális memóriaszektort: a világ három legnagyobb DRAM-gyártója – a Samsung, az SK Hynix és a Micron – magas készletszintekkel működött, miközben a PC- és mobilpiac érezhetően lassult. A vállalatok ezért visszavették a termelést, több gyártósort átállítottak más termékekre, és egy időre úgy tűnt, hogy a mélyebb árcsökkenés miatt a fogyasztók hosszú távon olcsó RAM-mal és SSD-vel számolhatnak.

A fordulatot az hozta el, hogy az MI-piac a vártnál jóval gyorsabban nőtt. Az olyan cégek, mint az Amazon Web Services (AWS), az Oracle és más nagy felhőszolgáltatók elképesztő mennyiségben kezdtek memóriát vásárolni adatközpontokhoz. Az MI-modellek – legyen szó akár tanításról, akár futtatásról – rendkívül sok gyors memóriát igényelnek, elsősorban magas sávszélességű megoldásokat (HBM), de a szerverekben továbbra is nagy mennyiségben fogy a hagyományos DDR5 és még a DDR4 is.

A gyártók reagáltak: ahol lehetett, a magasabb profitot hozó MI-specifikus memóriák kaptak prioritást.

Egyes vállalatok – például a Micron – egyenesen a teljes fogyasztói vonal visszafogását is mérlegelik, ami jól mutatja, mennyire megváltoztak az üzleti szempontok.

Van még egy nagy probléma: kifogytak a korábbi készletek

A kapacitás-átrendeződés mellett a korábbi készletek is elfogytak. A 2023-ban még hetekig tartó raktárkészletek 2025-re néhány hétre zsugorodtak, miközben a kereslet nemcsak a mesterséges intelligencia miatt, hanem a PC- és szerverpiac fokozatos talpra állása miatt is nőtt. Ennek következménye, hogy a memóriagyártók jelentős áremeléseket tudtak érvényesíteni.

A negyedik negyedévben már olyan mértékű volt a drágulás, hogy egyes amerikai PC-gyártók 500 százalékos nagykerekben tapasztalt áremelkedésről beszéltek.

A kiskereskedelmi memóriaárak pedig ezzel párhuzamosan szintén megugrottak: több boltban a DDR4 és DDR5 memória ára gyakorlatilag kiegyenlítődött, ami néhány éve még elképzelhetetlen lett volna.