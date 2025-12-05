Németország hozzányúl a nyugdíjakhoz, már januártól életbe lépne az új rendszer: kiakadtak a fiatalok, de Merz hajthatatlan

A három törvénytervezet közül az egyik jóváhagyása Friedrich Merz kancellár pártjának parlamenti frakcióján belül váltott ki heves ellenállást — közölte az MTI.

Friedrich Merz német kancellár parázsvitát indított a nyugdíjkérdésből. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nincs mese, a reformok életbe lépnek

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) frakcióján belül fiatal képviselők egy csoportja azzal fenyegetett, hogy nem hajlandó megszavazni a javaslatot, mert aggályosnak tartja, hogy a jövőbeli költségek eurómilliárdokra rúghatnak majd. Merznek végül a tiltakozások ellenére is sikerült biztosítani a jóváhagyó szavazatok abszolút többségét a CDU és a Keresztényszociális Unió (CSU) koalíciójának és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) támogatásával. Végül a konzervatív táborból hét képviselő szavazott a reformcsomag ellen.

Ha a német szövetségi parlament felsőháza (Bundesrat) is jóváhagyja, akkor a nyugdíjreformok január 1-jével hatályba léphetnek.

A csomag vita nélkül elfogadott elemei megerősítik a munkajövedelem után járó nyugdíjakat, illetve adókedvezményeket biztosítanak a nyugdíjkorhatár elérése utáni munkavégzésre. A politikai vitákat az a törvénytervezet élezte ki, amelynek célja a nyugdíjszintek stabilizálása. Az elképzelés szerint a nyugdíjak szintjét az átlagjövedelem 48 százalékán tartanák 2031-ig, azután pedig még magasabb szinten, ami viszont - a bírálók szerint - 2040-ig több mint 120 milliárd euróba kerülne.

A Baby Boomerek Merz ellen dolgoznak

Miközben a baby boomer generáció tagjai egyre kisebb arányban járulnak hozzá a nyugdíjakhoz, és maguk is jellemzően nyugdíjasokká válnak, a nyugdíjakat egyre nagyobb mértékben adóalapokból finanszírozzák majd.

A tiltakozó fiatal képviselők azzal érveltek, hogy 2032-től kezdve túl sok pluszköltséggel járna a tervezett nyugdíjszint fenntartása, és félő, hogy ez igazságtalan lenne a fiatalabb generációkkal szemben, amelyeknek túlságosan magas árat kellene majd fizetniük.

A fiatal konzervatívok Barbel Bas szociáldemokrata munkaügyi minisztert azzal vádolták meg, hogy túlment azon, amit a pártok a koalíciós megállapodásukban rögzítettek. Merz az SPD mellé állt a vitában, és a tiltakozó fiatal képviselőket egyenként igyekezett meggyőzni Jens Spahn, a CDU frakcióvezetője.