Deviza
Németország teljes sokkban: csődbe ment a legendás német autómárka, sorra adják át autógyáraikat a németek Kínának - a legolvasottabb külgazdasági cikkek áprilisban

Áprilisi külgazdasági cikkeinket a német gazdaság hanyatlásáról szóló cikkek dominálták. Csődbe ment az Isdera Németország egyik legkülönlegesebb autómárkája. Tárgyalások folytak a kínai Chery és a Volkswagen között, hogy több VW-gyárat is átvegyen. A berlini kormány rontotta növekedési előrejelzéseit. Romániába kevesebb turista érkezett, Szlovéniában pedig radikálisan elválasztották egymástól az egészségügyben az állami és a magánszektort.
VG
2025.12.12, 10:33
Frissítve: 2025.12.12, 10:57

Összegyűjtöttük, hogy a Világgazdaság olvasóit mely külgazdasági cikkek érdekelték a legjobban 2025 áprilisában. Íme az öt legolvasottabb írásunk – Németország gazdasági hanyatlása volt a fókuszban.

Merz Németország
Friedrich Merz kancellár – nem sikerült megfordítani Németország lejtmenetét / Fotó: AFP

1. Németország teljes sokkban: csődbe ment a legendás német autógyártó 

Az Isdera fizetésképtelenségével Németország egyik legkülönlegesebb autómárkája végleg megszűnik. Az olyan legendákra azonban, mint az Imperator 108i és a Commendatore 112i, mérföldkövekként fognak emlékezni az autóipar történetében. A csődeljárás már megkezdődött.

Az 1982-ben Eberhard Schulz által alapított Isdera mindig is a kézműves exkluzivitás és a technikai extravagancia szinonimája volt.

A márka a kompromisszumok nélküli egyéniségéről és olyan technikai újításairól volt ismert, mint a sirályszárnyas ajtók, a periszkópos visszapillantó tükrök és a rendkívüli motorkoncepciók.

2. Németország megtört, átadja a gyárait Kínának

Bennfentes információk szerint a kínai Chery nagyon közel áll a megállapodáshoz, hogy átvegyen több németországi Volkswagen-gyárat, és ezekben megkezdje a saját modelljeinek gyártását. A hír arra utalt, hogy a kínai autók terjeszkedése új szintre ért Európában.

A Chery már eddig is kemény pozíciót fogott az európai piacon, amelyet most megfejelne az autóinak gyártásával a Volkswagen-csoport németországi gyáraiban. A Chery megerősítette, hogy tárgyalások folynak a németországi gyártásról, azonban azt nem említette, hogy a Volkswagent üzemeiről lenne szó. Az sem volt egyértelmű, hogy milyen pénzügyi konstrukcióban gondolkodnak, felmerült ugyanis a gyárak lízingelése is.

3. Kesereg Románia: Magyarországot választották a románok 

Siralmas húsvéti látkép látott napvilágot Romániában. A turizmus képviselői szerint az alacsony kereslet mögött gazdasági bizonytalanság, az infrastruktúrahiány és az állami támogatások elmaradása áll. A szállásadók egy része kénytelen volt árat csökkenteni, vagy teljesen felfüggeszteni a szálláshely működését – írta a Krónika online.

A vendéglátósok szerint ennek oka részben az, hogy 

  • a lakosság vásárlóereje meggyengült,
  • másrészt pedig az, hogy sok romániai turista inkább külföldi városlátogatást választott az ünnepekre, különösen Budapestre és Bécsbe utaztak sokan.

4. Németország elismerte, óriási bajban van a gazdasága

Megvágta a német gazdaság növekedési kilátásait a berlini kormány: az ügyvezető kabinet (akkor még nem alakult meg a Merz-kabinet) április végén nyilvánosságra hozott előrejelzése szerint a korábban jelzett 0,3 százalékos bővülés helyett stagnálni fog Európa legnagyobb gazdasága, mert a vámháború miatti bizonytalanságok visszafogják a növekedést és a befektetéseket.

  • Németország az egyetlen a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7-csoportban, amelyiknek a gazdasága két éve nem növekedett, és a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok miatt a stagnálás elhúzódhat az egymást követő harmadik évre is, amire még nem volt példa
  • Az elhúzódó recessziót jelezték német kutatóintézetek is két hete kiadott prognózisukban, és 0,8 százalékról 0,1 százalékra módosították az idei növekedési kilátásokat.

5. Szlovéniában betiltották, hogy a magánegészségügyben is dolgozzanak az állami ellátásban részt vevő orvosok

A szlovén parlament elfogadta az egészségügyi reformtörvényt, amely megtiltja az orvosoknak, hogy az állami szektor mellett magánpraxisban is dolgozzanak. A jogszabály célja az állami és magánegészségügyi rendszer éles szétválasztása és az állami ellátás megerősítése.

Robert Golob miniszterelnök üdvözölte a változtatásokat, mondván, hogy egyértelműen szétválasztják az állami és a magánegészségügyet, és ezáltal 

véget vetnek a káros kettős gyakorlatnak, mely évtizedek óta gyengíti az állami közegészségügyi rendszert. 

Úgy vélte: a kormány teljesítette egyik legfontosabb ígéretét, és megerősítette az állami közegészségügyi rendszert, „mely mindenki egészségét szolgálja, nem pedig egyesek profitját”.

