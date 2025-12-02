Még nincs vége: hónapig nem áll helyre a fekete-tengeri olajterminál exportja, ez fájni fog Kazahsztánnak
A CPC bejelentette, hogy újraindította az olajszállításokat fekete-tengeri termináljának egyik átfejtési pontjáról a november 29-i, jelentős ukrán, drónhajókkal elkövetett támadást követően. A CPC – melyben orosz, kazah és amerikai érdekeltség is jelen van –, még szombaton közölte, hogy a novorosszijszki termináljuk egyik kikötési pontja elleni ukrán támadás miatt leállították annak működését. A most újraindult áttöltési pont nem azonos azzal, melyben a károk keletkeztek, és kapacitása nem is elegendő arra, hogy lefedje a támadás következtében kieső exportarányt – írja az Origo. A kazah államnak az első elemzői kommentárok szerint készülnie kell az olajexporthoz köthető bevételek csökkenésére.
A világnak keveset, Kazahsztánnak sokat jelent a CPC-n áthaladó kőolaj
Bár a globális ellátásban egyelőre nincs konkrét lecsapódása a támadás következményeinek, de Kazahsztánnak van oka nyugtalandkodni azok miatt, túl azon, hogy az ukrán akció drasztikusan rontott a két ország kapcsolatán. A CPC Kazahsztán olajexportjának körülbelül 80 százalékát kezeli, mert bár a hatalmas ország ásványkincsekben gazdag, de földrajzi adottságai okán korlátozottak a külföldi nyersolaj-értékesítési lehetőségei.
A lap külföldi elemezői kommentárok alapján arról ír, hogy a Kazahsztán olajexportja 2026-ban csökkenhet a CPC infrastruktúrájában keletkezett hárok miatt. Források szerint az egyik átemelő berendezés teljes cseréje nyárig is eltarthat, melynek teljes költsége 80-120 millió dollár (27-40 milliárd forint) lehet; az elemzők szerint a fekete-tengeri helyzet veszélyességének növekedése a szállítási díjak emelkedéséhez is vezethet.
Az Energy Aspects energetikai tanácsadó cég szerint a dróntámadások a CPC exportját felére csökkentették.
- A terminálon most az is gondot okozhat, hogy bár a CPC a termelői oldalról érkező olaj mennyiségét máris mérsékelte beszállítóival mintegy 40 százalékkal, az infrastruktúrában jelenleg mintegy 2,5 napi exportmennyiségnek megfelelő kőolajat lehet tárolni.
- Az exportkapacitás hosszabb távon maradhat jelentősen csökkentett, azon csak a 3-as átfejtési pont rendszerbe állítása javíthat (a terminálon összesen három rakodási pont működik, ebből az egyiket általában használaton kívül, tartalékban tartják). Ám az értesülések szerint a CPC-nél az a döntés született, hogy annak javítása előtt a most megsérült második egység üzembe állítását végzik el.
Iparági források még a támadás előtt arra számítottak, hogy a fekete-tengeri CPC olajexport várhatóan napi 1,7 millió hordóra emelkedik decemberben a novemberi körülbelül 1,45 millió hordóról. Ezt a várakozást most el kell vetni. Ennek pedig nagyon jelentős hatása lehet Kazahsztán bevételeire.
Mivel a CPC-n keresztül áramlik ki Kazahsztán elsődleges, exportminőségű nyersolaja, még a rövid távú exportvisszaesés is jelentősen befolyásolhatja az állami költségvetés bevételeit és egyes nemzeti tulajdonú vállalatok mérlegét.
Mindez hosszabb távon dominóhatást válthat ki, destabilizálhatja a gazdaság több szektorát, és nehézséget okozhat az államháztartásban.
