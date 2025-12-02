Még nincs vége: hónapig nem áll helyre a fekete-tengeri olajterminál exportja, ez fájni fog Kazahsztánnak

A CPC bejelentette, hogy újraindította az olajszállításokat fekete-tengeri termináljának egyik átfejtési pontjáról a november 29-i, jelentős ukrán, drónhajókkal elkövetett támadást követően. A CPC – melyben orosz, kazah és amerikai érdekeltség is jelen van –, még szombaton közölte, hogy a novorosszijszki termináljuk egyik kikötési pontja elleni ukrán támadás miatt leállították annak működését. A most újraindult áttöltési pont nem azonos azzal, melyben a károk keletkeztek, és kapacitása nem is elegendő arra, hogy lefedje a támadás következtében kieső exportarányt – írja az Origo. A kazah államnak az első elemzői kommentárok szerint készülnie kell az olajexporthoz köthető bevételek csökkenésére.

A CPC olajterminál exportkapacitásának kiesése hosszabb távon pénzügyi nehézséget okozhat Kazahsztánnak (illusztráció)

Fotó: 360VP / Shutterstock

A világnak keveset, Kazahsztánnak sokat jelent a CPC-n áthaladó kőolaj

Bár a globális ellátásban egyelőre nincs konkrét lecsapódása a támadás következményeinek, de Kazahsztánnak van oka nyugtalandkodni azok miatt, túl azon, hogy az ukrán akció drasztikusan rontott a két ország kapcsolatán. A CPC Kazahsztán olajexportjának körülbelül 80 százalékát kezeli, mert bár a hatalmas ország ásványkincsekben gazdag, de földrajzi adottságai okán korlátozottak a külföldi nyersolaj-értékesítési lehetőségei.

A lap külföldi elemezői kommentárok alapján arról ír, hogy a Kazahsztán olajexportja 2026-ban csökkenhet a CPC infrastruktúrájában keletkezett hárok miatt. Források szerint az egyik átemelő berendezés teljes cseréje nyárig is eltarthat, melynek teljes költsége 80-120 millió dollár (27-40 milliárd forint) lehet; az elemzők szerint a fekete-tengeri helyzet veszélyességének növekedése a szállítási díjak emelkedéséhez is vezethet.

Az Energy Aspects energetikai tanácsadó cég szerint a dróntámadások a CPC exportját felére csökkentették.

A terminálon most az is gondot okozhat, hogy bár a CPC a termelői oldalról érkező olaj mennyiségét máris mérsékelte beszállítóival mintegy 40 százalékkal, az infrastruktúrában jelenleg mintegy 2,5 napi exportmennyiségnek megfelelő kőolajat lehet tárolni.

Az exportkapacitás hosszabb távon maradhat jelentősen csökkentett, azon csak a 3-as átfejtési pont rendszerbe állítása javíthat (a terminálon összesen három rakodási pont működik, ebből az egyiket általában használaton kívül, tartalékban tartják). Ám az értesülések szerint a CPC-nél az a döntés született, hogy annak javítása előtt a most megsérült második egység üzembe állítását végzik el.

Iparági források még a támadás előtt arra számítottak, hogy a fekete-tengeri CPC olajexport várhatóan napi 1,7 millió hordóra emelkedik decemberben a novemberi körülbelül 1,45 millió hordóról. Ezt a várakozást most el kell vetni. Ennek pedig nagyon jelentős hatása lehet Kazahsztán bevételeire.

Mivel a CPC-n keresztül áramlik ki Kazahsztán elsődleges, exportminőségű nyersolaja, még a rövid távú exportvisszaesés is jelentősen befolyásolhatja az állami költségvetés bevételeit és egyes nemzeti tulajdonú vállalatok mérlegét.

Mindez hosszabb távon dominóhatást válthat ki, destabilizálhatja a gazdaság több szektorát, és nehézséget okozhat az államháztartásban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.