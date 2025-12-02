Deviza
Szupertelefont mutatott be a Samsung, ilyet eddig egyedül Kína tudott: hajmeresztő az ára, Magyarországon is várják – videó

A dél-koreai Samsung Electronics bemutatta első, két ponton hajlítható, háromrészes, összecsukható okostelefonját. A Galaxy Z TriFold Dél-Koreában december 12-től lesz kapható.
VG/MTI
2025.12.02, 08:39
Frissítve: 2025.12.02, 09:40

A dél-koreai Samsung Electronics bemutatta első, két ponton hajlítható, duplán összecsukható okostelefonját, a Galaxy Z TriFoldot. A gyártó weboldala szerint az új készülék december 12-én lesz elérhető a dél-koreai üzletekben.

Samsung Electronics holds a Galaxy Z TriFold media day in Seoul Duplán összecsukható okostelefont mutatott be a Samsung, ilyet egyedül Kína tudott – videó Duplán összecsukható okostelefont mutatott be a Samsung, ilyet egyedül Kína tudott – videó
A Samsung Galaxy Z TriFold / Fotó: Anadolu via AFP

A Samsung honlapján szereplő ismertetés szerint teljesen kinyitva a telefon képernyője átlósan 10 hüvelyk (159,2-szer 214,1-szer 3,9 milliméter), így nagyjából egy táblagépével vetekszik. Az okostelefont úgy tervezték, hogy mindhárom képernyőszakaszhoz külön alkalmazás tartozhat.

A Galaxy Z TriFold hátlapján 200 megapixeles főkamera kap helyet, a készülék pedig egy kifejezetten a háromrészes kijelzőhöz optimalizált One UI 8-at futtat, amely lehetővé teszi akár három alkalmazás egyidejű, függőlegesen elrendezett használatát is. Az energiát 5600 milliamperórás akkumulátor biztosítja, a telefon súlya 309 gramm, memóriája 16 gigabyte RAM, belső tárhelye pedig 512 gigabyte-os vagy 1 terabyte-os változatban érhető el microSD-bővítés nélkül.

A Galaxy Z TriFold ára Dél-Koreában 3,5 millió won (mintegy 800 ezer forint) lesz. Később Tajvanon, Szingapúrban, az Egyesült Arab Emírségekben és az Egyesült Államokban is elérhető lesz. 

A készülék a Samsung összecsukható telefonjai közül a legnagyobb, 5600 milliamperórás akkumulátorral lesz kapható. A súlya 309 gramm. Elsőként a kínai Huawei mutatta be háromrészes képernyővel ellátott okostelefonját, a Huawei Mate XT-t, tavaly szeptemberben.

Letaszíthatja a trónról a Samsungot az Apple csodafegyvere

Az iPhone 17 széria erős amerikai és kínai rajtja, a régebbi készülékek lecserélése, a szélesebb termékpaletta, valamint a gyengébb dollár olyan keresleti hullámot indítottak el, amely idén először a Samsung elé helyezheti az Apple-t a leszállított okostelefonok számában. Az Apple akár 2029-ig is megtarthatja piaci vezető szerepét egy friss kutatás szerint.

