Óriási fordulat: Magyarországra költözik Hollandiából a Török Áramlatot működtető cég – itt biztonságban lesz

Szijjártó Péter szerint sem a holland bírósági döntés, sem a szankciós környezet nem veszélyezteti a Török Áramlat működését. A gázvezeték üzemeltetője már megkezdte átköltözését Magyarországra, míg az átfolyó orosz gázért továbbra is szankciómentesen fizethetünk. A kormány számára kiemelten fontos, hogy a gázellátás politikai és jogi viták ellenére stabil maradjon, a Török Áramlat működését pedig semmilyen akadály ne fenyegethesse.
Németh Anita
2025.12.09, 11:05
Frissítve: 2025.12.09, 11:39

Sajtóértesülések szerint egy holland bíróság lefoglalta a Török Áramlat gázvezetéket működtető South Stream Transport vagyonát. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor azt jelentette be kedden a messengeres csetcsoportjában, hogy a cég Magyarországra költözése már megkezdődött, és működését nem akadályozzák szankciók.

SZIJJÁRTÓ Péter török áramlat
Szijjártó Péter szerint sem a holland bírósági döntés, sem a szankciós környezet nem veszélyezteti a Török Áramlat működését / Fotó: Bodnár Boglárka

„Itt egy jó hír: megkezdődött a vállalat átköltöztetése Hollandiából Magyarországra, a működését pedig semmifajta szankció nem akadályozza” – írta. A miniszter hozzátette: Oroszország továbbra is lehetővé teszi a gázszámlák olyan módon történő kifizetését, amelyet nem érintenek a nemzetközi szankciók, így Magyarország energiaellátása zavartalan marad.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy megkezdődött a magyar–orosz gazdasági vegyesbizottság ülése. A miniszter szerint "amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban". Mivel a szankciók nem lesznek mindig velünk, így "készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban". Ezért a tárcavezető üzletemberekkel Moszkvába utazott tárgyalni. 

Szijjártó Péter szerint „megérte dolgozni és ellenállni a nyomásnak”, mivel hosszú évek után ismét növekedésnek indult a kétoldalú kereskedelmi forgalom.

Lapunk hétfőn számolt be arról, hogy egy holland bíróság lefoglalta a Török Áramlat gázvezeték üzemeltetője, a South Stream Transport vagyonát. Az Amszterdami Kerületi Bíróság Rinat Ahmetov DTEK Krymenergo energiacégének kérésére foglalta le a Gazprom által ellenőrzött TurkStream gázvezeték üzemeltetőjének, a South Stream Transportnak a vagyonát.

Magyarországra a Török Áramlaton érkezik az orosz gáz, így nem volt meglepő, amikor Orbán Viktor még Isztambulba tartva, a levegőben szólt arról, hogy gázügyekről is kíván tárgyalni.

Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia – mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának. A miniszterelnök elmondta, hogy

a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra.

Szijjártó Péter a Török Áramlat biztonságos működése előtt Paks II.-ről tett bejelentést

A külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából tudatta, hogy a vártnál sokkal jobban alakul az építkezés egy fontos fázisa. „Gyorsabban haladunk az első beton előkészítésével, mint terveztük, ezért a vasbeton szerelést január helyett már jövő héten indítjuk” – írta chatcsatornáján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából.

