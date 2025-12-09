Deviza
Adósság: Ukrajna megúszta, az utolsó pillanatban le tudta kenyerezni a befektetőket – nyitva marad a külföldi pénzcsap, de nagyon kemények a feltételek

A megállapodás értelmében az érintett kötvényeket új, 2030-2032-es futamidejű Eurobondokra cserélhetik a befektetők, akár 7 százalékos készpénzjutalom mellett. Ukrajna megállapodott a GDP-kötvények tulajdonosaival az átstrukturálás feltételeiről, amely 2,59 milliárd dollárnyi kötvényt érint.
VG
2025.12.09, 21:52

Ukrajna és a GDP-kötvények különleges bizottsága megállapodott a kötvények átstrukturálásáról és cseréjéről új, amortizált Eurobondokra. Az érintett kötvények névértéke összesen 2,59 milliárd dollár, és az állam kezdetben 1,34-es átváltási arányt ajánlott az új, C osztályú kötvényekre, mellé akár 7 százalék készpénzjutalommal.

Ukrainian,Money,Is,One,Thousand,,Five,Hundred,And,Two,Hundred Ukrajna, ukrán hrivnya
Ukrajna megállapodott a GDP-kötvények tulajdonosaival az átstrukturálás feltételeiről, amely 2,59 milliárd dollárnyi kötvényt érint / Fotó: Shutterstock

Az Interfax értesülései alapján a befektetők végül elfogadták a módosított javaslatot, amely tartalmazza a „visszatérítési” rendelkezést, ami azonnali kifizetést biztosít meghatározott feltételek bekövetkeztekor, például ha a tőke vagy kamat nem fizethető, moratórium lép életbe, vagy újabb átstrukturálás történik.

A kormány továbbá ígéretet tett arra, hogy felmérést végez az augusztus 2024-ben kibocsátott A és B osztályú Eurobondok tulajdonosai között, erősítve ezzel a hosszú távú kapcsolatokat a hitelezőkkel. A „korai belépés", amely a maximális készpénzjutalomra jogosít, december 12-ről 15-re lett meghosszabbítva, míg az ajánlat többi lényeges paramétere változatlan maradt.

Ukrajna nem szeretné elveszíteni a külföldi befektetéseket

Ez a lépés az ukrán kormány számára fontos előrelépés a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok stabilizálásában, miközben a befektetők számára biztonságot és rugalmasságot biztosít a kötvények kezelése során.

Az elmúlt hetekben Ukrajna újraindította a tárgyalásokat azzal a célzattal, hogy rendezze a gazdasági növekedéshez kötött kötvényeket. A vitán több amerikai és brit vagyonalap is részt vesz, összesen mintegy 3,2 milliárd dollárnyi kötvény feltételeinek újratárgyalásáról van szó.

A megbeszélések zárt körben folynak, mivel érzékeny pénzügyi információkat érintenek. Ukrajna célja, hogy ezzel elkerülje az adósságspirált és stabilizálja pénzügyi helyzetét – a befektetők viszont korábban nem egyeztek bele a feltételekbe. Jelenleg az egyeztetés folytatódik, piaci szereplők feszülten figyelik az eredményt.

Főhet Zelenszkij feje: teljes titokban amerikai és brit befektetőkkel egyezkedik Ukrajna – adósságban úszik, most 3,2 milliárd dollárról kell alkut kötni

A GDP-kötvények újrarendezését célzó tárgyalások elindultak Kijevben. Az ukrán kormány és a részt vevő vagyonalapok bizalmas keretek között egyeztetnek, miközben a befektetők idén már 20 százalékos nyereséget könyvelhettek el.

 

