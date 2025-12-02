A videójáték-ipar végérvényesen új korszakba lépett azzal, hogy a szaúdi állami befektetési alap, a Public Investment Fund 55 milliárd dollárért (kb. 20 ezermilliárd forintért) kivásárolja az Electronic Artsot (EA). A tranzakció minden idők legnagyobb tőkeáttételes felvásárlása a technológiai és a szórakoztatóipari szektorban. Az ügylet mérete nemcsak pénzügyi, hanem iparági szempontból is mérföldkő: az EA kikerülése a tőzsdéről alapjaiban alakítja át a globális játékpiacot, és ehhez a többieknek valószínűleg még lesz egy-két szavuk.

Az Electronic Arts még egyszer utoljára megtréfálja a videójáték-ipart – brutális tőzsdei átrendeződés jöhet a kivonulása után / Fotó: Szergej Elagin

Nagy átrendeződés jöhet a videójáték-iparban

A bejelentést 2025 őszén sok befektető felemásan fogadta. Egyfelől a kivásárlás jelentős prémiumot kínált a részvényeseknek, másfelől azonban a piac egyik legnagyobb, legátláthatóbb szereplőjének eltűnése tovább szűkíti azokat a vállalatokat, melyekre a befektetők hosszú távú iparági benchmarkként támaszkodhatnak. Az EA azért is számított fontos mérőeszköznek, mert a portfóliója – az EA Sports FC, a Battlefield, a The Sims és számos más franchise – jól tükrözte a globális keresleti trendeket, a kiadói üzleti modellek változását és a fejlesztési költségek alakulását.

A befektetői csoport nyilatkozataiban a növekedés, az innováció és a hosszú távú stabilitás hangsúlyozása szerepel. A hivatalos kommunikáció szerint a mesterséges intelligencia bevonásával

hatékonyabb fejlesztési folyamatokat,

új típusú játékélményeket

és erősebb globális jelenlétet akarnak elérni.

Ez azonban kétélű fegyver: a költséghatékonyság valóban új lehetőségeket teremthet, ugyanakkor a kreatív kockázatvállalás további háttérbe szorulásához vezethet. A tranzakció ugyanakkor nem a semmiből érkezett. A videójáték-ipar 2020 óta folyamatosan bővül, a pandémia alatt felerősödő kereslet pedig tartós maradt.

A Circana adatai szerint 2024-ben az amerikai fogyasztók 71 százaléka játszott valamilyen formában, ami jól mutatja, hogy az iparág már rég maga mögött hagyta a rétegpiac státuszát.

A Nintendo Switch 2 a megjelenése után néhány hónappal az Egyesült Államok történetének leggyorsabban fogyó konzolja lett, az új belépők számát pedig jól mutatja a felhasználói aktivitás stabil növekedése.