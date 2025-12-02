Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24% BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gaming
részvény
felvásárlás
videójátékok
átrendeződés
európai részvények
Electronic Arts
játékipar

Az Electronic Arts még egyszer utoljára megtréfálja a videójáték-ipart – brutális tőzsdei átrendeződés jöhet a kivonulása után

Egyetlen tranzakció is képes átformálni egy komplett iparágat, különösen akkor, ha az érintett vállalat a világ egyik legismertebb kiadója. A befektetők hónapok óta találgatják, milyen következményekkel járhat egy ekkora volumenű ügylet. Az Electronic Arts felvásárlása nemcsak a tőzsdei szereplők életét változtatja meg, hanem minden stúdióét a videójáték-iparban.
Gergely Máté
2025.12.02, 14:20

A videójáték-ipar végérvényesen új korszakba lépett azzal, hogy a szaúdi állami befektetési alap, a Public Investment Fund 55 milliárd dollárért (kb. 20 ezermilliárd forintért) kivásárolja az Electronic Artsot (EA). A tranzakció minden idők legnagyobb tőkeáttételes felvásárlása a technológiai és a szórakoztatóipari szektorban. Az ügylet mérete nemcsak pénzügyi, hanem iparági szempontból is mérföldkő: az EA kikerülése a tőzsdéről alapjaiban alakítja át a globális játékpiacot, és ehhez a többieknek valószínűleg még lesz egy-két szavuk.

Az Electronic Arts még egyszer utoljára megtréfálja a videójáték-ipart – brutális tőzsdei átrendeződés jöhet a kivonulása után
Az Electronic Arts még egyszer utoljára megtréfálja a videójáték-ipart – brutális tőzsdei átrendeződés jöhet a kivonulása után / Fotó: Szergej Elagin

Nagy átrendeződés jöhet a videójáték-iparban

A bejelentést 2025 őszén sok befektető felemásan fogadta. Egyfelől a kivásárlás jelentős prémiumot kínált a részvényeseknek, másfelől azonban a piac egyik legnagyobb, legátláthatóbb szereplőjének eltűnése tovább szűkíti azokat a vállalatokat, melyekre a befektetők hosszú távú iparági benchmarkként támaszkodhatnak. Az EA azért is számított fontos mérőeszköznek, mert a portfóliója – az EA Sports FC, a Battlefield, a The Sims és számos más franchise – jól tükrözte a globális keresleti trendeket, a kiadói üzleti modellek változását és a fejlesztési költségek alakulását.

A befektetői csoport nyilatkozataiban a növekedés, az innováció és a hosszú távú stabilitás hangsúlyozása szerepel. A hivatalos kommunikáció szerint a mesterséges intelligencia bevonásával 

  • hatékonyabb fejlesztési folyamatokat, 
  • új típusú játékélményeket 
  • és erősebb globális jelenlétet akarnak elérni. 

Ez azonban kétélű fegyver: a költséghatékonyság valóban új lehetőségeket teremthet, ugyanakkor a kreatív kockázatvállalás további háttérbe szorulásához vezethet. A tranzakció ugyanakkor nem a semmiből érkezett. A videójáték-ipar 2020 óta folyamatosan bővül, a pandémia alatt felerősödő kereslet pedig tartós maradt. 

A Circana adatai szerint 2024-ben az amerikai fogyasztók 71 százaléka játszott valamilyen formában, ami jól mutatja, hogy az iparág már rég maga mögött hagyta a rétegpiac státuszát. 

A Nintendo Switch 2 a megjelenése után néhány hónappal az Egyesült Államok történetének leggyorsabban fogyó konzolja lett, az új belépők számát pedig jól mutatja a felhasználói aktivitás stabil növekedése.

A Bloomberg elemzése szerint a tőkepiacon a videójáték-részvények már a bejelentést megelőzően is erős évet zártak. A Sony és a Square Enix részvényei történelmi csúcsokra emelkedtek, a Roundhill Video Games ETF pedig 2024 közepéig kétszer olyan ütemben növekedett, mint az S&P 500 index. A szektor olyan globális óriásoknál is jobban teljesített, mint az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Meta, a Microsoft, az Nvidia vagy a Tesla – még azok mesterségesintelligencia-központú stratégiája mellett is.

Így változott az ETF-ek és indexek árfolyama 2024. december 31. óta
Forrás: Bloomberg, VG-grafika

Az EA kivásárlása mindemellett egy mélyebb trendet is jelez: a szellemi tulajdon értéke soha nem volt ilyen magas. A befektetők a jól ismert franchise-okban látják a stabil, hosszú távon is monetizálható eszközöket. Ezt erősíti Lale Akoner, az eToro globális piaci elemzője is, aki szerint azok a vállalatok lehetnek a jövő nyertesei, melyek képesek folyamatos bevételi forrássá alakítani a szellemi tulajdonukat. A japán fejlesztők – élükön a Capcommal és a Konamival – évek óta erre a stratégiára építik üzleti modelljüket.

A diverzifikáció egyik legsikeresebb példája továbbra is a Nintendo. A vállalat univerzumai több platformon is párhuzamosan épülnek: a Switchen futó játékok mellett 

  • mobilos kiegészítők, 
  • mozifilmek, 
  • animációs sorozatok 
  • és tematikus élményparkok bővítik a portfóliót. 

A Super Nintendo World látogatottsága tovább emelkedett 2025-ben, az új Switch 2 pedig újabb lökést adott a vállalat részvényeinek, melyek az év során több alkalommal is megdöntötték saját rekordjaikat.

Dollármilliárdos gyártási költségek és növekvő játékárak

Az iparág azonban korántsem problémamentes. A fejlesztési költségek emelkedése egyre nagyobb kihívást jelent, különösen a kisebb stúdiók számára. 

A lassan közelgő Grand Theft Auto VI akár 1 milliárd dollárnál (kb. 360 milliárd forintnál) is többe kerülhet, ami új szint a játékfejlesztési büdzsék történetében. 

A befektetők ugyan erős eladásokat várnak, ám egy gyengébb indulás könnyen szélesebb piaci korrekciót indíthat el.

A globális kereskedelmi feszültségek sem kedveznek a szektornak. Az Egyesült Államokban bevezetett importvámok miatt a Sony és a Microsoft már emelte a konzolárakat, és a Nintendo is hasonló lépésre kényszerülhet a Switch 2 esetében. A 7 százalék körüli drágulás ugyan rövid távon valószínűleg nem csökkenti jelentősen a keresletet, de a hype lecsengése után már érzékenyebbé válhat a piac.

Az EA kivásárlása mindemellett strukturális következményekkel is jár. A tőzsdéről való kivezetéssel egy újfajta polarizáció kezdődhet: 

  • azok a stúdiók kerülnek előnybe, melyek megengedhetik maguknak a több száz millió dolláros fejlesztési projekteket, 
  • míg a kisebb kiadók nehezebben tarthatják meg piaci pozíciójukat. 

A független fejlesztők innovációs szerepe továbbra is jelentős marad, de a nagy költségvetésű címek piaca egyre koncentráltabbá válik.

2025 végére a videójáték-ipar tehát egyszerre mutat dinamikus növekedést és növekvő kockázatokat. A befektetők számára a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy mely vállalatok tudnak alkalmazkodni a költségek emelkedéséhez, a technológiai versenyhez és a fogyasztói igények gyors változásához. Egy biztos: az EA kivásárlása új koordináta-rendszerbe helyezi az egész szektort, és meghatározó hatása várható a globális videójáték-piac következő ciklusára.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu