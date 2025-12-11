Ítéletet mondott a Világbank a kínai gazdaságról: irigykedve nézi mindenki Európából

Megemelte az idei és a jövő évi kínai GDP-növekedési előrejelzését a Világbank decemberi, Pekingben csütörtökön bemutatott jelentésében, miután Kína gazdasága a harmadik negyedévben fenntartotta növekedési lendületét, dacára a belső kereslet viszonylagos gyengeségének.

A Világbank javította Kína növekedési kilátásait / Fotó: Northfoto

A Világbank 4,9 százalékos GDP-növekedést becsül 2025-re és 4,4 százalékot 2026-ra, miközben a kockázatok kiegyensúlyozottak: a kereskedelmi feszültségek és az ingatlanpiac további hanyatlása lefelé, míg a nagyobb fiskális élénkítés felfelé mutató kockázatot jelent. Az előző, 2025. júniusi prognózisban a Világbank még 4,5 százalékot várt 2025-re és 4,0 százalékot 2026-ra. Azaz mindkét évre 0,4 százalékpontos emelést hajtott végre, jelezve a bizalom erősödését a gazdaság ellenállóképességében, például a tartós exportnövekedés miatt. A revízió hátterében a harmadik negyedévi stabil teljesítmény és a fiskális intézkedések állnak.

A harmadik negyedévben 1,1 százalékkal bővült negyedéves bázison a GDP, szezonálisan kiigazítva, a második negyedévi 1,0 százalék után, és az év első kilenc hónapjában 5,2 százalékos éves növekedést ért el. A jelentés hangsúlyozza a belső kereslet élénkítését célzó reformokat, beleértve a szociális védőháló erősítését, a magánberuházások ösztönzését és a helyi fiskális fenntarthatóság javítását.

A fogyasztók mindezek ellenére óvatosak maradtak, a Világbank jelentése szerint a gyenge munkaerőpiac és a lehűlő ingatlanpiac miatt: a kiskereskedelmi forgalom július-októberben átlagosan csupán 0,06 százalékkal nőtt havi alapon, szemben a második negyedévi 0,2 százalékkal. Az ingatlanpiac további gyengülést mutatott, miközben a gyártási és infrastrukturális beruházások lassultak a profitszűke és a helyi kormányzatok szűkös költségvetése miatt.

A Világbank a kínai gazdaság emelkedésére számít

Az exportnövekedést a fejlődő piacok felé irányuló szállítások támogatták a kereskedelmi bizonytalanságok ellenére: a kivitel július-októberben 4,7 százalékkal bővült éves alapon, miközben az Egyesült Államokba irányuló export 27 százalékkal esett vissza.