A hajlítható okostelefonok piacának idei egyik legnagyobb dobása a Samsung Galaxy Z TriFold bemutatása, mely a korábbi generációk technológiai korlátain túllépve próbál új szintet teremteni ebben a kategóriában. A hárompaneles, kétszer hajlítható kialakítással érkező készülék új lendületet adhat a mobilpiac egyik leginnovatívabb, ám mindeddig szűkebb közönséget megszólító szegmensének.

Tripla kijelzővel támad a Samsung: a Galaxy Z TriFold teljesen átrendezheti a hajlítható okostelefonok piacát – az Apple felkötheti a gatyáját / Fotó: Anadolu via AFP

A duplán hajlítható konstrukció lényege, hogy a kijelző nem csupán egy zsanér mentén hajlik, mint a korábbi Fold-eszközöknél, hanem két ponton is – így gyakorlatilag három panelen oszlik meg a képernyő. A felhasználó így egy klasszikus telefon formát, illetve egy nagyobb, tablet-méretű kijelzőt is kaphat egyetlen készülékben.

A Samsung Z TriFold hivatalos bejelentése szerint a készülék egy 6,5 hüvelykes külső kijelzővel és 10 colos belső panellel rendelkezik, amikor teljesen kihajtjuk. Emellett 200 MP-es főkamerával és nagy kapacitású (valószínűleg 5400-5600 mAh körüli) akkumulátorral számolnak, jelezve, hogy nem egy dizájn-mutatványról, hanem teljes értékű zászlóshajóról van szó.

Hol tart most a hajlítható okostelefonok piaca?

Eddig az egyetlen háromba hajlítható okostelefon a Huawei Mate XT volt, melyet 2024-ben mutattak be – ez volt a tri-fold koncepció bevezetése.

A Mate XT előnye, hogy a panel hajlítási mechanizmusával és az OLED kijelzőjével komoly mérnöki bravúrt mutatott be, és a felhasználói visszajelzések is viszonylag elismerőek voltak.

Hátránya viszont, hogy a vastagsága és a tömege így is tetemes: összecsukva 12,8 mm-es, ami egy átlagos okostelefonhoz képest már nagynak számít. Emellett arra is panaszkodtak, hogy a hajlítás mechanikája, a panel kezelése és a készülék ökológiája (javítás, strapabíróság) nem mindig tartozik a felhasználóbarát megoldások közé.

Ezzel szemben a Samsung Galaxy Z TriFold célja, hogy mindezen problémákat enyhítse: