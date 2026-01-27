Deviza
Álélőben adta halálközeli műsorát a Netflix, nem véletlenül

Biztosítás nélkül, úgynevezett szólómászással mászta meg Alex Honnold amerikai sziklamászó, extrémsportoló Tajvan fővárosában az 508 méter magas Taipei 101 felhőkarcolót.
VG - MTI
2026.01.27, 10:30
Frissítve: 2026.01.27, 10:41

Alex Honnold teljesítményét a Netflix élőben közvetítette. Az amerikai sziklamászó az Expressnek elmondta, hogy bődületes összeget fizettek neki a látványosságért, de ettől függetlenül ingyen is megcsinálta volna. A New York Times szerint a mászásért hat számjegyű gázsit fizettek neki – a honoráriumát körülbelül 500 000 dollárra (kb. 161 millió forintra) becsülték.

Biztosítás nélkül, úgynevezett szólómászással mászta meg Alex Honnold amerikai sziklamászó, extrémsportoló Tajvan fővárosában az 508 méter magas Taipei 101 felhőkarcolót / Fotó: I-HWA CHENG

Brutális költségvetéssel csinált halálközeli műsort a Netflix Alex Honnolddal

A Tapei 101 felhőkarcoló, ahogy a neve is sugallja, 101 emeletes, a legnehezebb része pedig a középső 64 emelete – a „bambuszdobozok”, amelyek az épület jellegzetes megjelenését is adják. Alex Honnold a megelőző napokban kötéllel gyakorolt a több mint 500 méter magas épületen, a projektre pedig nagyjából két és fél hónapig készült. A Netflix Skyscraper Live címen sugározta az akciót. A mászást eredetileg szombatra tervezték, de az időjárás miatt végül egy nappal elhalasztották.

A CNN a Netflixre hivatkozva arról számolt be, hogy a közvetítés 10 másodperces késleltetéssel ment adásba. Thomas Horky német média- és sporttudós a dpa német hírügynökség beszámolója szerint a svájci közszolgálati SRF-nek úgy nyilatkozott, hogy szerinte „etikailag nem védhető”, ha emberek egy potenciálisan halálos kockázatú eseményt élő közvetítésben néznek végig.

A Taipei 101-et korábban is megmászták, 2004-ben Alain Robert francia mászó – becenéven Spiderman – négy óra alatt jutott fel, de biztosítókötéllel. Alex Honnold azonban kevesebb mint a felére javította a torony megmászásának időrekordját: egy óra 31 perc alatt teljesítette az emelkedőt.

További részletek és a videó a mászásról az Origo oldalán látható.

 

 

