Listát adott át Kongó az Egyesült Államoknak arról, hova várják nagyon az amerikai pénzt

Miközben a világ a Grönland körül kialakult geopolitikai feszültségre figyel – nem sokkal a Venezuelában történtek után –, olyan fejlemény történt, amely alapja lehet egy olyan változásnak, amely hosszabb távon átrajzolhatja az ásványkincsek piacát, elsősorban az elektromos átállás, az űr-, valamint a védelmi technológiák számára nélkülözhetetlen alapanyagokét. Kongó ugyanis felkínálta ásványkincseit Washingtonnak. A kinshasai kormány egy ideje nem titkolja: örülne az erős amerikai jelenlétnek Kongóban, elsősorban az ásványkincsekben gazdag régióban, és korábban azt is jelezte, nem lenne ellenére, ha Washington katonai erővel tenne rendet a lázadó csoportok által uralt vidékeken – írja az Origo.

Kongóban, a Rubaya közelében működő koltánbányából kitermelt érc – az ország nagyon jelentős ásványkincs-tartalékokkal rendelkezik / Fotó: Northfoto / Xinhua News Agency / Zheng Yangzi

Ásványkincsvagyon kitermeléséhez várják az amerikaiakat

A lap külföldi, nyilvánosan meg nem nevezett források közlései nyomán ír arról, hogy az amerikai tisztviselőknek a múlt héten átadott lista többek között a kisengei mangán-, arany- és kassziteritengedélyeket (utóbbi magas óntartalmú ásvány), a Gecamines Mutoshi réz-kobalt projektjét, valamint egy germániumfeldolgozó beruházást, a Sokimo négy aranykoncesszióját, a Cominiere lítiumengedélyeit, valamint a Sakima koltán-, arany- és volframitvagyonát tartalmazza.

A források szerint a projekteket amerikai befektetők vizsgálhatják meg egy ásványkincsekről szóló partnerség keretében.

Ez kézzelfogható előrelépést jelent abban, hogy a Kongóval folytatott befektetési tárgyalásokat valódi befolyássá alakítsák az ellátási láncok felett.

Kongói tisztviselők szerint a lista több belső ellenőrzési körön is átesett, és Kinshasa eddigi legközvetlenebb ajánlata Washington számára.

A fejlemény egy december 4-én megkötött megállapodást követ, amely kiemelt hozzáférést biztosít az amerikai vállalatoknak Kongó hatalmas

réz-,

kobalt-,

lítium- és

tantálkészleteihez.

Ezek a nyersanyagok kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a védelmi rendszerek és a fejlett elektronikai eszközök gyártásában. Kongó a világ második legnagyobb réztermelője, és továbbra is a legnagyobb kobaltszállítója – utóbbi az akkumulátoripar egyik alapvető féme.