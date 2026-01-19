Deviza
atomerőmű
Japán
biztonság

Vörös riasztás: hibajelzés miatt elhalasztották a világ legnagyobb atomerőművének újraindítását

A japán közüzemi holdingtársaság, a TEPCO bejelentette, hogy határozatlan időtartamra elhalasztja a Tokiótól északnyugatra található atomerőművének újraindítását, amely a 2011-es fukusimai katasztrófa óta az első alkalom lett volna a visszakapcsolására. A világ legnagyobb atomerőművében a szombati főpróbán jelentkezett probléma, a TEPCO csak nemrég közölte a történteket.
VG
2026.01.19, 17:46
Frissítve: 2026.01.19, 18:03

Nem indul újra a tervezett időpontban a világ legnagyobb nukleáris létesítménye, a Japánban, a Niigata prefektúrában található Kasivazaki–Kariva atomerőmű. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, hosszas, kiélezett vita előzte meg Japánban a fukusimai katasztrófa után leállított létesítmény újraindítását, melyre az energiaköltségek mérséklése, valamint az energiabiztonság javítása érdekében van szükség a támogatók szerint. Ám a szolgáltató szerint egy olyan riasztó, amelynek akkor kell megszólalnia, ha kettő vagy több szabályozórudat húznak ki a reaktor fűtőanyagmagjából, egy szombati teszten nem lépett működésbe írja az Origo.

Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant in Japan, atomerőmű
A japán Kasivazaki–Kariva létesítmény a világ legnagyobb atomerőműve; biztonsági okokból elhalasztották egyik blokkjának újraindítását / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Az atomerőmű hatos blokkjában volt probléma

A lap cikke szerint a TEPCO egyelőre annyit közölt, hogy a hibajelzéssel összefüggésben később jelenti be a nukleáris komplexum hatos blokkjának újraindítására vonatkozó új időpontot. Az értesülések szerint a halasztás bizonytalan időre szól, azaz egyelőre nincs kijelölt céldátuma.

A legutóbbi incidens után – amelyet a világ legnagyobb nukleáris létesítményének biztonsági előírásaiban meghatározott üzemeltetési határértékektől való eltérésnek minősítettek – a TEPCO valamennyi szabályozórudat teljesen visszahelyezett.

A TEPCO tájékoztatása szerint a hiba okát egy helytelen riasztási beállításban azonosították, amelyet azóta kijavítottak, és az erőművet vasárnap éjszakára visszaállították a hiba előtti állapotába.

Az újraütemezésre azért került sor, mert az üzemeltetőnek több napra van szüksége ahhoz, hogy ellenőrző vizsgálatokat végezzen a hatos reaktor mind a 205 szabályozórúdján, valamint megvizsgálja az üzemanyag-kazetták hasadási reakcióját.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

