Öles léptekkel jönnek föl a kínaiak, de a Volkswagent nem tudják letaszítani Európa trónjáról

Ha lassan is, de újraépül az Európai Unió autópiaca, a tavalyi év immár a harmadik volt a sorban, amikor nőttek az eladások. Ezúttal 1,8 százalékos előrelépést és 10 822 821 személygépkocsi értékesítését regisztrálta az Európai Személyautó-gyártók Szövetsége (ACEA), azaz a 2024-es, 0,8 százalékos bővülési dinamika több mint a duplájára nőtt.

A Volvo a vámviták miatt az EU autópiacának egyik legnagyobb vesztese, piacrésze 27-ről 2,2 százalékra esett / Fotó: AFP

A mélypontot a pandémiába nyúló 2022-es év jelentette, akkor 9,3 millió autóra került rendszám a közösségen belül, ennél rosszabb évet azt megelőzően 1993-ban zártak. Az ACEA a kedden kiadott közleményében szerény ünneplésre figyelmeztet, mivel a 2025-s év mérlege is szomorú, ha világjárvány előtti évek fellendüléséhez viszonyítjuk. Ahhoz, hogy jól záruljon az év, egy erős december is kellett, amikor éves összevetésben 5,8 százalékkal 963 319 darabra ugrottak az eladások. Ennél magasabbat tavaly csak júliusban és szeptemberben mértek.

A statisztikát leginkább a négy nagy piacon történt értékesítés határozza meg. Ezek tavaly a következőképpen alakultak:

Németország: 2 857 591 darab (+1,4 százalék),

Franciaország: 1 632 152 darab (–5,0 százalék),

Olaszország: 1 523 843 darab (–2,1 százalék)

Spanyolország: 1 148 650 darab (+12,9 százalék).

Látható, hogy a teljes piacból 26,4 százalékot kihasító németek hozzájárulása és a kvartett „leggyengébb” tagjának, a spanyolnak a teljesítménye igencsak kellett ahhoz, hogy a növekedési pályán maradhasson az EU autópiaca, ahol szokás szerint a kis államoknál nagy kilengéseket lehetett tapasztalni.

Az autópiac legjeit a Baltikumban kell keresni

A 2025-s év legnagyobb nyertese a statisztika szerint Litvánia, ahol a vásárlók megrohamozhatták a kereskedéseket, erre utal a 39,3 százalékos növekedés és a 41 974 eladott autó. A negatív rekord is egy balti államhoz köthető: az észteknek ment a legrosszabbul, ott 48,6 százalékkal, 13 056 darabra zuhant, azaz gyakorlatilag megfeleződött a forgalom.

Magyarország bőven az uniós átlag felett teljesített, a 6,4 százalékos gyarapodás az eladásokban a 129 440 darabos volumennek köszönhető.

Ami a hajtásláncok egymás közötti versenyét illeti, az elektromos hibridek tartják vezető pozíciójukat az EU-ban, tavaly már 34,5 százalékos volt a piaci részesedésük (3 733 325 darab, + 13,7 százalék). A négy nagy közül a spanyolok érdeklődése volt a legmegnyerőbb (+23,1 százalék) a németeknél csak 8 százalékos pluszt mutattak ki.