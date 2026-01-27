Már kiabálnak Von der Leyennek, ha nem írja át a bankszabályokat azonnal, minden bedőlhet – a legfelsőbb szintekről érkezett figyelmeztetés

Európa gazdasága még jobban leszakadhat más régióktól, ha az Európai Unió nem alakítja át azokat a szabályozásokat, amelyek aláássák a bankok hitelezési képességét az Európai Bankföderáció (EBF) szerint – tudta meg a Reuters abból a levélből, amit az iparági szervezet az Európai Bizottság tisztviselőinek, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek küldött.

Az Európai Bankföderáció szerint Európa gazdasága tovább veszíthet versenyképességéből, ha nem lép az Európai Bizottság / Fotó: Mehaniq / Shutterstock

Az Európai Bankföderáció az európai banki közösség legfőbb érdekképviseleti szerveként úgy látja, hogy a jelenlegi helyzet „sem nem kielégítő, sem nem fenntartható”. Slawomir Krupa, az EBF elnöke, aki egyben a francia Société Générale vezérigazgatója is, úgy fogalmazott a január 19-i levélben, hogy „a szabályozási és felügyeleti környezet egyre összetettebbé és széttagoltabbá vált”. „A bankok – amelyektől már eleve magas tőkekövetelményeket kérnek – folyamatosan további szigorítások árnyékában működnek” – tette hozzá.

Krupa felhívta a figyelmet az EBF 2021–2024 közötti adataira, amelyek alapján

15 nagybanknak több mint 100 milliárd eurónyi többlettőkét kellett tartania diszkrecionális felügyeleti intézkedések miatt. A nettó tőketermelés 90 százaléka erre ment el, és ezalatt 1500 milliárd eurónyi potenciális hitelezési kapacitás veszett el.

Európa viszonylag gyenge gazdasági növekedése régóta aggasztja a döntéshozókat és a vállalatokat, amit nem segít, hogy nehézkesen megy a blokk széttagolt bankrendszerének integrációja.

Az európai bankok úgy akarnak kisebb szabályozói terheket, hogy közben rekordnyereségesek

Donald Trump amerikai elnök a szabályozási terhek csökkentésére ösztönzi a felügyeleteket, aminek az Egyesült Királyság már engedelmeskedett.

Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban történt közelmúltbeli változások „rávilágítanak a szabályozási reform stratégiai jelentőségére. Európa annak kockázatát vállalja, hogy versenyhátránya egy olyan egyenlőtlen versenyfeltételek mellett válik tartóssá, amely gazdaságunk számára visszafordíthatatlan lehet” – mutatott rá Krupa.

Az európai bankok rekordnyereségesek, a részvényeik árfolyama a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szinteken áll, köszönhetően a javuló hitelmarzsoknak és a kedvező hitelezési környezetnek – erre már a hírügynökség világított rá.