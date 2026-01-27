Már kiabálnak Von der Leyennek, ha nem írja át a bankszabályokat azonnal, minden bedőlhet – a legfelsőbb szintekről érkezett figyelmeztetés
Európa gazdasága még jobban leszakadhat más régióktól, ha az Európai Unió nem alakítja át azokat a szabályozásokat, amelyek aláássák a bankok hitelezési képességét az Európai Bankföderáció (EBF) szerint – tudta meg a Reuters abból a levélből, amit az iparági szervezet az Európai Bizottság tisztviselőinek, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek küldött.
Az Európai Bankföderáció az európai banki közösség legfőbb érdekképviseleti szerveként úgy látja, hogy a jelenlegi helyzet „sem nem kielégítő, sem nem fenntartható”. Slawomir Krupa, az EBF elnöke, aki egyben a francia Société Générale vezérigazgatója is, úgy fogalmazott a január 19-i levélben, hogy „a szabályozási és felügyeleti környezet egyre összetettebbé és széttagoltabbá vált”. „A bankok – amelyektől már eleve magas tőkekövetelményeket kérnek – folyamatosan további szigorítások árnyékában működnek” – tette hozzá.
Krupa felhívta a figyelmet az EBF 2021–2024 közötti adataira, amelyek alapján
15 nagybanknak több mint 100 milliárd eurónyi többlettőkét kellett tartania diszkrecionális felügyeleti intézkedések miatt. A nettó tőketermelés 90 százaléka erre ment el, és ezalatt 1500 milliárd eurónyi potenciális hitelezési kapacitás veszett el.
Európa viszonylag gyenge gazdasági növekedése régóta aggasztja a döntéshozókat és a vállalatokat, amit nem segít, hogy nehézkesen megy a blokk széttagolt bankrendszerének integrációja.
Az európai bankok úgy akarnak kisebb szabályozói terheket, hogy közben rekordnyereségesek
Donald Trump amerikai elnök a szabályozási terhek csökkentésére ösztönzi a felügyeleteket, aminek az Egyesült Királyság már engedelmeskedett.
Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban történt közelmúltbeli változások „rávilágítanak a szabályozási reform stratégiai jelentőségére. Európa annak kockázatát vállalja, hogy versenyhátránya egy olyan egyenlőtlen versenyfeltételek mellett válik tartóssá, amely gazdaságunk számára visszafordíthatatlan lehet” – mutatott rá Krupa.
Az európai bankok rekordnyereségesek, a részvényeik árfolyama a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szinteken áll, köszönhetően a javuló hitelmarzsoknak és a kedvező hitelezési környezetnek – erre már a hírügynökség világított rá.
Az Európai Központi Bank decemberben javaslatot tett a banki szabályozás egyszerűsítésére, de nem enyhített az összesített pénzügyi terheken. Luis de Guindos alelnök januárban azt mondta, hogy a megközelítés támogatja a bankrendszer ellenálló képességét, és a tőkekövetelmények nem fogják vissza a hitelezést. Egyes felügyelők ugyanakkor informálisan azt állítják, hogy
az alacsonyabb követelmények inkább a részvényesi kifizetéseket növelnék, nem pedig a hitelezést.
Az EBF támogatja az EU törekvéseit a szabályok egyszerűsítésére, a versenyképesség javítására, valamint a tőkepiaci unió kiépítésére a Megtakarítási és Befektetési Unió kezdeményezésén keresztül, de ennél többet sürget. A javasolt lépések között szerepel a tőkekövetelmények megduplázásának megszüntetése, a rendszerszintű kockázati puffer eltörlése, valamint annak biztosítása, hogy a bankok kereskedési üzletágaira vonatkozó szabályok összhangban legyenek az amerikai előírásokkal.