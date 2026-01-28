Deviza
felvásárlás
elektronikai áruház
Media Markt
kiskereskedelem

Megvették a kínaiak a magyarok kedvenc elektronikai boltláncát, egy fontos szeletet máris kiszakíthatnak belőle – azonnal kilőttek a részvények

A Media Markt után a Fnac Darty is új tulajdonos kezébe kerülhet. Az elektronikai boltláncot egy cseh milliárdos veheti meg.
VG
2026.01.28, 08:32
Frissítve: 2026.01.28, 08:53

Francia műszaki boltláncért jelentkezett be az egyik leggazdagabb cseh milliárdos. Az ügylet amiatt is különösen figyelemreméltó, mivel szorosan kapcsolódik a Media Markt kínai felvásárlójához.

Warsaw,,Poland,-,February,6,,2021:,Display,Of,Washing,Machines Media Markt, boltlánc
Jelentősen átalakulhat az elektronikai boltláncok piaca / Fotó: Shutterstock

A Forbes értesülései szerint az egyik leggazdagabb – és legravaszabb – cseh milliárdos, Daniel Kretínsky barátságos felvásárlási ajánlatot tett a francia műszaki láncra, a Fnac Dartyra – jelentette be a cég közleményében.

Az ügylet időzítése azért is érdekes, mert a francia lánc egyik nagy részvényesét, a 21,9 százalék tulajdonnal rendelkező Ceconomyt éppen a kínai e-kereskedelmi óriás, a JD.com vásárolja fel.

A cseh Daniel Kretínskyhez tartozó EP csoport részvényenként 36 eurós ajánlatot tett, ez az ajánlat 19 százalékos felárat tartalmaz a bejelentést megelőző záróárhoz képest.

A kiskereskedelmi lánc egyidejűleg közzétette a 2025-ös pénzügyi év előzetes eredményeit, amelyek szerény növekedést mutatnak. A bevételek 0,7 százalékkal nőttek az előző évhez képest, és elérték a 10,3 milliárd eurót. A jelenlegi működési eredmény 203 millió euró, amely 2,0 százalékos működési árrést takar. A vállalat bejelentette azt is, hogy partnert keres a Nature & Découvertes leányvállalatának eladásához.

Az ajánlatot várhatóan 2026 első negyedévének végén nyújtják be a francia piaci szabályozó hatósághoz. A szabályozási feltételek függvényében 2026 első felében véglegesíthetik az üzletet.

Megvették a németektől kínaiak, átépítik a magyarok kedvenc elektronikai boltját: rá se lehet majd ismerni – nagy változás lesz 2026-ban

November végén a várakozásoknak megfelelően hivatalosan is lezárult a felvásárlási folyamat, és a Media Markt áruházak mögött álló Ceconomy 85,2 százalékos tulajdoni hányada a kínai JD.com kereskedőcéghez került. Ezt Kai-Ulrich Deissner, a Ceconomy ügyvezető igazgatója jelentette be egy nagyszabású nemzetközi sajtótájékoztatón.

A pár évvel ezelőtti omnichannel (minden csatornán) váltás jól sikerült, a cég növekvő pályán van. Deissner például jövőre már hozzávetőleg félmilliárdos üzemi eredményre számít, ami meglehetősen imponáló, 32 százalékos növekedés lenne. Ugyanakkor hozzátette, hogy a kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen a Media Markt radikális átalakulása, ami nemcsak a hátteret érinti, hanem a külsőségeket is.

A tervek szerint a 2025–2026-os üzleti évre az áruházak 90 százalékát felújítják, és nyílik Európa-szerte 29 Fancy Xpress és nyolc Smart üzlet is.

