A szabadság nevében teremtett energiabörtönt Brüsszel, de Magyarország kiutakat keres

Sem az Európai Unió, sem Magyarország nem független energiahordozókból, e kitettséget pedig növelték az uniós szintű, rossz döntések, mindenekelőtt a zöldpolitika – jelentette ki az Energiaszuverenitás 2026 konferencia bevezetőjében Schmidt Mária. Miközben a XXI. Század Intézet főigazgatója beszélt, a nemzetközi hírek és árfolyamok már meg is erősítették, amit mondott.

Energia: se az EU, se Magyarország nem független, de legalább az egyik valóban törekszik rá / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

További példái között szerepelt

a németországi atomerőművek bezárása,

az orosz energiahordozóktól való távolodás,

és e beszerzések 2027 utáni szankcionálása. Az orosz fosszilis energiát a nyugat-európai országok a sokkal drágább, amerikai cseppfolyós földgázra váltották, növelve az amerikai szállításoknak való kitettségüket.

Amerika megfázott és már Európát is rázza a hideg – ezért hiba függést cserélni: Brüsszel és Berlin ezt nem látta jönni

A földgáz piaca egyre inkább globális, de ez azt is jelenti, hogy az Észak-Amerikát beborító sarki levegő miatt Európában is megugranak az árak. Az LNG-kínálat növekedése átalakította a nyersanyag piacát, de a kockázatokat is kiterjesztette.

Schmidt Mária kitért arra is, hogy az uniós országok az orosz–ukrán háborúban ukrán győzelemre számítanak azért, hogy utána rátehessék a kezüket az ukrán energiahordozókra, erről részleteket is közölt.

Szükség van a Paks II.-projektre!

Máig olcsó orosz gázt használunk, de a brüsszeli szándékok szerint Magyarországnak is váltania kellene az amerikai LNG-re. A növekvő hazai magyarországi áramigény harmada továbbra is importból származik, e függés csökkentését pedig segíti a nukleáris energia, mindenekelőtt a két új paksi atomblokk megépítése – szögezte le az intézet főigazgatója.

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója köszöntőjében rámutatott, hogy az energiaszuverenitás gazdasági és politikai függetlenséget, stbilitást is jelent. Szintén a rossz uniós döntéseket ostorozta, mindenekelőtt a Green Dealt, az előremutató magyar lépések közül pedig a Mol szerbiai érdekeltségvállalását emelte ki.

Az energia területén a szuverenitás nem elszigetelődés

Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke az energiaszuverenitást az energiaellátás alapfeltételének, a kívánatos rendszerállapotnak nevezte.

Az energiaszuverenitást azonban meg kell különböztetni az elszigetelődéstől.

A döntéseknek nem kényszerpályán, hanem tudatosan kell születnie. Az energiaszuverenitás globális, az együttműködések révén jöttek létre az európai energiahálózatok és -piacok összeköttetései.