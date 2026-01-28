Ez váratlan: új uniós tagállam vezetheti be az eurót Magyarország közvetlen szomszédjában – már a lehetséges dátumot is megmondta a miniszterelnök

Derült égből a semmiből derült ki, hogy Magyarország utolsó, még nem eurót használó, EU-tag szomszédos országában téma az euró bevezetése.

Euró bevezetése: új uniós tagállam vezetheti be Magyarország közvetlen szomszédjában / Fotó: Mehaniq / Shutterstock

A Maszol írt arról, hogy a román miniszterelnök szerdán Berlinben, a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón beszélt a román euró kérdéséről újságírói felvetésre.

Euró bevezetése: Románia felkészül

Ilie Bolojan legelőször is azt mondta, hogy Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá.

Ez azért is lényeges, mert Románia az elmúlt években jelentős költségvetési hiányt halmozott fel, ezért az euró bevezetésének egyik alapfeltétele jelenleg nem teljesül. Az idei évre kitűzött deficitcél 6,2-6,3 százalék, a román kormány pedig azt vállalta, hogy 2030-ig fokozatosan a 3 százalékos küszöb alá szorítja a hiányt.

Csakhogy az Agerpres beszámolója szerint Bolojan továbbfűzte a gondolatmenetet. Egyrészt felidézte, hogy Bulgária már teljesíti az euróövezeti csatlakozás deficitre vonatkozó feltételeit, Románia azonban még nem, ezért az euró bevezetése jelenleg nem szerepel a kormány prioritásai között.

A miniszterelnök ugyanakkor kijelentette, hogy

az euróövezeti csatlakozás kérdése a 2028-as parlamenti választások egyik meghatározó témája lehet.

Úgy fogalmazott, hogy szerinte nem kizárt, hogy a politikai erők akkor olyan konszenzusra juthatnak, mint korábban

az EU-

vagy a NATO-csatlakozás idején,

amikor széleskörű volt az egyetértés az ország stratégiai irányvonaláról.

A bolgár euró nem hozott békét

Mindenesetre a bolgár euró friss hatásait is érdemes figyelni. A közös pénzre való átállás nem stabilizálta a belpolitikát, Bulgáriában válságban van, 2021 óra sorozatban a nyolcadik választás következik.

Bő egy hete bejelentette lemondását Rumen Radev bolgár elnök hétfőn a nemzethez intézett beszédében. Bulgária így már nemcsak kormány, hanem elnök nélkül is maradt.

Radev pontosan megnevezte, mi vezetett a távozásához. A bolgár elnök közölte, hogy indulni akar az előrehozott parlamenti választáson, amely elkerülhetetlenné vált, miután a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.