Kit érdekel már a Mercosur: sokkal durvább megállapodást kötött az EU az éjjel – ez az egész világot megrengeti

India és az Európai Unió véglegesítette a történelmi jelentőségű szabadkereskedelmi megállapodást, amely a világgazdaság mintegy egynegyedét lefedi – jelentette be kedden Narendra Modi indiai miniszterelnök. A megállapodással a felek az Egyesült Államokkal fenntartott, egyre kiszámíthatatlanabbá váló kapcsolataik kockázatait kívánják ellensúlyozni – írja a Reuters.

Az Indiával kötött szabadkereskedelmi megállapodás megnyitja a világ legnagyobb piacát az Európai Unió előtt / Fotó: Elyxandro Cegarra / AFP

Ezzel lezárult egy közel 20 éves tárgyalási időszak.

Az egyezmény megnyitja India hatalmas, eddig erősen védett és egyben a világ legnagyobb piacát a szabadkereskedelem előtt az Európai Unió 27 tagállama számára, amely India legnagyobb kereskedelmi partnere.

„Világszerte az üzletek kiindulópontjának nevezik ezt az egyezményt. A megállapodás óriási lehetőségeket teremt India 1,4 milliárd lakosa és Európa több százmillió polgára számára” – mondta Modi.

Az indiai miniszterelnök szerint az egyezmény a globális GDP 25 százalékát és a világkereskedelem egyharmadát képviseli.

India és az EU közötti kereskedelem értéke a 2025 márciusáig tartó pénzügyi évben 136,5 milliárd dollár volt.

A bizottsági elnök szerint „India kulcsfontosságú partner az EU számára. Közös felelősségünk a szabályokon alapuló nemzetközi rend védelme, melyre közösen képesek vagyunk”.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az újdelhi csúcstalálkozón az EU-t Ursula von der Leyen és António Costa képviseli, a találkozó házigazdája Narendra Modi indiai miniszterelnök lesz. A vezetők várhatóan egy közös, átfogó EU–India stratégiai menetrendet fognak elfogadni, melynek célja a partnerség megerősítése és az együttműködés elmélyítése a stabilitás és jólét biztosítása érdekében.

„Megmutatjuk egy széttöredezett világnak, hogy van más út is” – fogalmazott az uniós bizottság elnöke, utalva arra, hogy Donald Trump vámháborúval érvényesíti kereskedelmi szándékait.

A csúcstalálkozó lehetőséget kínál az EU és India közötti stratégiai partnerségre való építkezésre és az együttműködés további megerősítésére az olyan kulcsfontosságú szakpolitikai területeken, mint a kereskedelem, a biztonság és a védelem.

Egy, az ügyet ismerő indiai kormányzati tisztviselő szerint az India–EU-megállapodást a jogi ellenőrzés után írhatják alá hivatalosan. A folyamat várhatóan 5-6 hónapot vesz igénybe, és az egyezmény egy éven belül hatályba is léphet.