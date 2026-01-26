Deviza
A németeknél most telik be a pohár, háromszáz éves cégér esik le, nemzeti intézményt kell bezárni – már itt tartanak

Több mint két és fél évszázad működés után csődbe ment és bezárt a bonni Plittersdorf városrészben található Schaumburger Hof. Az 1755-ben alapított, egykor filozófusokat és államférfiakat fogadó vendéglátóhelyet a koronavírus-járvány utóhatásai, a növekvő bérköltségek és a magas energiaárak kényszerítették a fizetésképtelenségi eljárás megkezdésére. Sok magyar járhatott ezen a helyen, amire többé már nem lesz alkalmuk.
VG/MTI
2026.01.26, 09:34
Frissítve: 2026.01.26, 10:01

Németország egyik legrégebbi fogadója, a Bonn Plittersdorf kerületében található Schaumburger Hof alapítása után több mint 270 évvel csődöt jelentett és bezárt a Bild című újság jelentése szerint.

Fizetésképtelenné vált Németország egyik legrégebbi fogadója, csődvédelmet kért a Schaumburger Hof Schaumburger Hof, Am Schaumburger Hof 10, Bonn
Fizetésképtelenné vált Németország egyik legrégebbi fogadója, csődvédelmet kért a Schaumburger Hof / Fotó: Eckhard Henkel / Wikipedia

A csődöt a koronavírus-járvány, az emelkedő minimálbér és a magas energiaárak okozták.

A fogadó története 1755. március 31-én kezdődött. Egy akkori szőlősgazdának az az ötlete támadt, hogy nagy lóistállókat építsen a Rajna partján álló kocsmája mellé. Az elképzelés sikeresnek bizonyult, és egyre népszerűbb lett, kezdetben különösen a vontatók körében, akik lovakkal húzták a hajókat a folyón fölfelé.

A Schaumburger Hof patinás helynek számított

A fogadóban számos ismert ember megfordult, így például a híres német filozófus, Friedrich Nietzsche, valamint a földrajztudós, természettudós és felfedező, Alexander von Humboldt. Heinrich Heine is itt szállt meg, aki lelkesen írt a „hársfákkal szegélyezett teraszról”. 1948. szeptember 5-én itt ülésezett az a tanács, amely megfogalmazta a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényét, amelyet nyolc hónappal később fogadtak el.

Miután a szövetségi kormány Berlinbe költözött, az észak-rajna-vesztfáliai épület több évre bezárt, amíg magánbefektetők a 2000-es években újra megnyitották.

A németeknél munkát kapni ilyen nehéz legutóbb a világválságban volt – a magyarok számára figyelmeztető vircsaft folyik
Kritikus a helyzet több gazdasági szektorban – mondja a kancellár –, a német szolgáltatók azonban optimisták. A német gazdaság átalakuláson megy át, és ezt nem érdemes figyelmen kívül hagyni a tőle függő országokban, Magyarországon sem – erre figyelmeztetnek a friss BMI-felmérések.

Ilyen csőd még nem volt Németországban: 40 évig bírta az óriáscég, most fizetésképtelen – 2000 ember kerülhet utcára

Németországban egyre több, régóta működő vállalat kényszerül csődvédelem alá. Németországon csődhullám söpör végig. Számos nagy és régóta működő vállalatnak is fizetésképtelenséget kell jelentenie. Még a globális piacvezetők sem mentesek a gazdasági problémáktól.

Ezt mutatja, hogy januárban egy újabb ismert németországi vállalat nyújtott be fizetésképtelenségi kérelmet. Ezúttal a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Hoppstadten-Weiersbachban működő ROFU Spielwarenhandelsgesellschaft GmbH – számolt be a Világgazdaság korábban a Frankfurter Rundschau alapján.

A gyenge karácsonyi forgalom, a tartósan óvatos fogyasztói magatartás és a megugró költségek miatt indított fizetésképtelenségi eljárást a német játékkereskedelmi piac egyik meghatározó szereplője, a ROFU Kinderland. 

A cég a fizetésképtelenséget az Idar-obersteini Kerületi Bíróságon kérte. Január 19-én a bíróság elrendelte az előzetes eljárás lefolytatását önigazgatás keretében. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetőség hivatalban marad, de szerkezetátalakítási szakértők támogatását élvezi. Ezenkívül a bíróság ideiglenes vagyonfelügyelőt nevezett ki az eljárás felügyeletére és a hitelezők érdekei védelmének biztosítására.

A ROFU Kinderland csődvédelmi bejelentése után három nappal újabb nagy vállalkozás jelentette be fizetésképtelenséget. A Feneberg, Németország egyik legnagyobb független szupermarketlánca, amelynek több mint 70 üzlete és mintegy 3000 dolgozója van, került nehéz helyzetbe. Az eljárás azonnali és fájdalmas következménnyel járt: az ajándékkártyák és utalványok beváltását felfüggesztették, ami felháborodást váltott ki a vásárlók körében.

Erre a csődre senki nem számított Németországban, ez már nem autógyártás: újabb iparág rohan a vesztébe – Merz kormánya fogadkozik, hogy megmenti

A DOMO Chemicals német leányvállalatai csődvédelem alá kerültek, a mintegy 550 embert foglalkoztató leunai telephely január óta vészüzemmódban működik. A német vegyipari szövetség és a szakszervezetek már tavaly év végén arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi trendek hosszú távon akár 60-65 ezer munkahelyet veszélyeztethetnek Kelet-Németországban.

