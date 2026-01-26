Kína máris lecsapott Grönlandra és többet akar: magához kaparintaná az egész EU-t – különben jön „a dzsungel törvénye”

Kitérő választ adott a kínai külügyi szóvivő Donald Trump amerikai elnök felvetésére, hogy áprilisban Kínába látogatna: az államfői szintű diplomácia alapvető a két ország kapcsolatában, a konkrét kérdésről azonban nincsen információja. Erről a Global Times, a Kínai Kommunista Párt szócsöve ír. Miért odázza el a választ Peking, a lehetséges válaszhoz még csak odább sem kell görgetnünk. Európának komolyan fontolóra kellene vennie egy közös jövőn alapuló Kína–Európa-közösség kiépítését – ezzel a címmel közöl vezércikket a pártlap.

Grönlandi konfliktus: Hszi elnök úgy érzi, Európában most jött el az ő pillanata – legalábbis tett egy bekerítő manővert / Fotó: AFP

A cikk nem más, mint ajánlat az Európai Uniónak, hogy 80 évnyi transzatlanti együttműködés után az Egyesült Államok helyett Kínával kössön szövetséget. Amelyet ezzel a módszerrel úgy tesz meg Peking, hogy ne Hszi Csin-ping elnöknek kelljen kimondania. Az időzítés lecsapásszerű: annak a sarkában történik, hogy Ukrajna helyett az Egyesült Államok és az EU közt Grönland ügyében kiéleződött feszültség vált a davosi Világgazdasági Fórum fő témájává.

Grönlandi konfliktus: Trump az összeütközést elhárította, és azonnal Peking felé fordult – Peking azonban Grönland felé

Donald Trump Davosban személyesen húzta ki a konfliktus méregfogát, de csak ideiglenesen – Grönland USA-hoz csatolásának ügye napirenden marad. Hazafelé tartva az elnöki gépen melegítette fel a korábbi tervet csütörtökön, hogy áprilisban Kínában Hszi elnökkel találkozik.

A kínai pártszócső pedig a következőt írta:

A 2026 elején történt események sorozata súlyos csapást mért a multilateralizmusra és a globális kormányzásra. Az emberek óhatatlanul felteszik a kérdést: vajon a világ visszacsúszik-e a dzsungel törvényéhez?

Ezután azonnal a jegygyűrű felajánlása jön:

Egy megosztott világ azonban nem képes megbirkózni az emberiséget sújtó közös kihívásokkal. Az előrevezető út az őszinte multilateralizmus következetes érvényesítésében és az emberiség közös jövőjén alapuló közösség építésének előmozdításában rejlik. Kína és az Európai Unió – mint átfogó stratégiai partnerek, amelyek egyaránt a multipoláris világrendet és a multilateralizmust támogatják – együttműködése egy ilyen, közös jövőn alapuló közösség kiépítésében különösen nagy jelentőséggel bír, és időszerű pillanatban történik.

EU–USA helyett EU–Kína: gyönyörű elvek, közös gazdasági bonanza

Ezt követően a pártlap hosszan sorolja a gyönyörű elveket a békeszeretettől a klímavédelemig, amelyek összekötik egymással az uniót és Kínát, és elválasztják az egyébként néven sem nevezett, de világosan azonosítható Egyesült Államoktól – nem csak a grönlandi ügyre, hanem a szintén kifogásolt venezuelai kalandra utalással. (A „gyönyörű elv” nem gúnyolódás: az emberbarátság és az űrbe szökő jóakarat szlogenjei ugyanígy mindennaposak az európai vezetők nyilatkozataiban, ha kilóg is az alájuk gyömöszölt érdek.)