Reménykednek az ukránok: a 2026-os választás után megkaphatják a magyar hadsereg sugárhajtású harci repülőgépét – nagyon fáj rá a foguk
Ukrajna lecserélné a pilótaképzéshez szükséges régi L–39 Albatros harci repülőgépeit. Ukrajna ezért L–39NG Skyfox harci kiképző repülőgépeket vásárolna a cseh Aero Vodochody vállalattól. Ezek a gépek kínálnak ugyanis megfelelő alternatívát a régebbi L–159-esekkel szemben. Az Oroszországgal háborúban álló országot azonban szorítja az idő, így más úton is számítana új katonai repülő beszerzésére – derül ki a Defense Express és a Ceske Noviny cikkeiből.
Az L–39NG Skyfox harci repülőgép jelenleg Vietnámban, Magyarországon és Csehországban áll szolgálatban
Vietnám tizenkét repülőgépet rendelt 2021 februárjában. A szállításokat eredetileg 2023–2024-re tervezték, de valójában az első repülőgép 2024 augusztusában, míg az utolsó hat 2025 első negyedévében érkezett meg.
A cseh hadsereg jelenleg huszonnégy darab L–159-es repülőgéppel rendelkezik, amelyek közül 16 harci és nyolc kiképző repülőgép. A Védelmi Minisztérium úgy döntött, hogy nyolc L–159-es repülőgépet korszerűsít 1,7 milliárd koronáért, fokozatosan az idei évtől 2029-ig. A Sotona Aero szerint a modernizáció a következő napokban indul.
Egy repülőgép mintegy 15,71 millió dollárba, „teljes felszereléssel” pedig 25 millió dollárba került a cseheknek a Defense Express számítása szerint.
Magyarország 2022 áprilisában tizenkét darab L–39NG-t rendelt: nyolcat kiképzésre és harci bevethetőségre, négyet pedig felderítő szolgálatra. Az első három repülőgép 2025 májusában érkezett meg, a legutóbbi novemberben. Ez utóbbiról a Világgazdaság videót is közölt.
A fentiekből látszik, hogy legalább két évet kell várni arra, hogy a megrendelt vadászgépeket az Aero Vodochody leszállítsa. Azaz ha Ukrajna valóban akarna ezekből rendelni, akkor meglehetősen hosszú távon kell gondolkodnia.
Ez pedig az idő szorítása miatt nem elég, Ukrajnának égető szüksége van új vadászgépekre. A problémára megoldás lehet, hogy valamelyik ország átadja neki a már használatba állított gépeit vagy a gyártói várólistán adja át az elsőbbségét Kijevnek.
Jelenleg nagyon kétséges, hogy Csehország vagy Magyarország beleegyezik a nekik szánt repülőgépek átadásába. A Defense Express szerint ugyanakkor hazánkban a 2026. áprilisi választások után változhat a kormányzati álláspont.
A rendelkezésre álló információk alapján a potenciális üzlet ára meglehetősen alacsony lehet. Tehát,
ha sikerül Ukrajnának finanszírozást kapni az EU-tól vagy egy partnerországoktól, akkor 10-12 harci gép valószínűsíthetően 300 millió dollárba kerülhet.
Mivel az üzlet hosszú távon segítheti az ukrán légierőt, nem tudni, hogy az ukrán hatóságok és az európai partnerek beleegyeznek-e egy ilyen szerződésbe.
Ukrajna már érdeklődött L–159-es harci repülőgépek megvásárlására
Viktor Sotona, az Aero elnöke arról beszélt a cseh médiának, hogy Ukrajna érdeklődik a hadsereg L–159-es repülőgépei iránt. „Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon hatékony drónvadász” – mondta. Hozzátette, hogy a cseh hatóságok vagy a kormány nem tett ilyen típusú hivatalos ajánlatot Ukrajnának. Szerinte azonban a repülőgép következő verziójának bemutatása lehetővé teszi a lehetséges ajánlatok pontosítását.
Sotona szerint lehetséges lenne az L–159 vázának legyártása, de egy teljes összeszerelés, amely az összes aggregátot is magában foglalná, már nem, mivel egyes alkatrészek beszerzése képtelenség.
A Ceske Noviny rámutatott, hogy az előző cseh kormány tavalyelőtt egyetértési megállapodást írt alá Washingtonnal 24 amerikai F–35A Lightning II repülőgép megrendeléséről. Az első gépeket 2029-ben szállíthatják le. Az F–35-ös vadászgépek 14 darab lízingelt JAS-39 Gripent, továbbá 24 darab L–159-es repülőgépet váltanak fel. Azaz éveken belül eladósorba kerülhetnek ezek a légvédelmi eszközök.
Ellentmondásos a cseh politika a harci gépek átadásával kapcsolatban
Petr Pavel cseh elnök január közepén arról beszélt, hogy négy L–159-es repülőgép Ukrajnának történő esetleges eladása nem veszélyeztetné Csehország védelmi képességeit. Petr Macinka külügyminiszter később a köztelevízióban bírálta az elnököt, hogy kijelentéseit nem egyeztette a kormánnyal, s úgy viselkedett, mint elefánt a porcelánboltban. Jaromír Zuna védelmi miniszter szerint sem lenne előnyös a cseheknek a repülők eladása.
Tomio Okamura képviselőházi és SPD-elnök a kormánykoalíciós frakcióülés után arról számolt be január közepén, hogy Csehország nem ad el Ukrajnának L–159-es típusú repülőgépeket. Bár a szóba jövő repülőgépeknek már alacsony az üzleti értékük, de harcképességük magas. „A gépek beszerzési ára nagyon magas, a mai maradék ár pedig ennek a töredéke. Ráadásul Csehországnak újra be kellene szereznie ilyen repülőgépeket. Az eladással ténybeli és szakmai okokból nem értek egyet” – érvelt az SPD elnöke.