Reménykednek az ukránok: a 2026-os választás után megkaphatják a magyar hadsereg sugárhajtású harci repülőgépét – nagyon fáj rá a foguk

Ukrajna lecserélné a pilótaképzéshez szükséges régi L–39 Albatros harci repülőgépeit. Ukrajna ezért L–39NG Skyfox harci kiképző repülőgépeket vásárolna a cseh Aero Vodochody vállalattól. Ezek a gépek kínálnak ugyanis megfelelő alternatívát a régebbi L–159-esekkel szemben. Az Oroszországgal háborúban álló országot azonban szorítja az idő, így más úton is számítana új katonai repülő beszerzésére – derül ki a Defense Express és a Ceske Noviny cikkeiből.

Ukrajnának adhatja harci repülőgépeit Magyarország, ha a Fidesz elveszíti a 2026-os országgyűlési választásokat / Fotó: kamilpetran

Az L–39NG Skyfox harci repülőgép jelenleg Vietnámban, Magyarországon és Csehországban áll szolgálatban

Vietnám tizenkét repülőgépet rendelt 2021 februárjában. A szállításokat eredetileg 2023–2024-re tervezték, de valójában az első repülőgép 2024 augusztusában, míg az utolsó hat 2025 első negyedévében érkezett meg.

A cseh hadsereg jelenleg huszonnégy darab L–159-es repülőgéppel rendelkezik, amelyek közül 16 harci és nyolc kiképző repülőgép. A Védelmi Minisztérium úgy döntött, hogy nyolc L–159-es repülőgépet korszerűsít 1,7 milliárd koronáért, fokozatosan az idei évtől 2029-ig. A Sotona Aero szerint a modernizáció a következő napokban indul.

Egy repülőgép mintegy 15,71 millió dollárba, „teljes felszereléssel” pedig 25 millió dollárba került a cseheknek a Defense Express számítása szerint.

Magyarország 2022 áprilisában tizenkét darab L–39NG-t rendelt: nyolcat kiképzésre és harci bevethetőségre, négyet pedig felderítő szolgálatra. Az első három repülőgép 2025 májusában érkezett meg, a legutóbbi novemberben. Ez utóbbiról a Világgazdaság videót is közölt.

A fentiekből látszik, hogy legalább két évet kell várni arra, hogy a megrendelt vadászgépeket az Aero Vodochody leszállítsa. Azaz ha Ukrajna valóban akarna ezekből rendelni, akkor meglehetősen hosszú távon kell gondolkodnia.

Ez pedig az idő szorítása miatt nem elég, Ukrajnának égető szüksége van új vadászgépekre. A problémára megoldás lehet, hogy valamelyik ország átadja neki a már használatba állított gépeit vagy a gyártói várólistán adja át az elsőbbségét Kijevnek.

Jelenleg nagyon kétséges, hogy Csehország vagy Magyarország beleegyezik a nekik szánt repülőgépek átadásába. A Defense Express szerint ugyanakkor hazánkban a 2026. áprilisi választások után változhat a kormányzati álláspont.