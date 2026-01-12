Deviza
EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,35 -0,13% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,45 +0,37% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,31% EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,35 -0,13% GBP/HUF446,23 +0,4% CHF/HUF415,45 +0,37% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 422,56 -0,08% MTELEKOM1 856 -0,32% MOL3 184 -0,5% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 260 -0,19% OPUS555 0% ANY7 660 +0,52% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 291,46 -0,07% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 568,1 +0,14% BUX116 422,56 -0,08% MTELEKOM1 856 -0,32% MOL3 184 -0,5% OTP36 660 +0,19% RICHTER10 260 -0,19% OPUS555 0% ANY7 660 +0,52% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 291,46 -0,07% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 568,1 +0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sörfogyasztás
Heineken
alkohol
sörfőzde
sörgyártó
sör

A Heineken vezéráldozatot hozott – nem fogy a sör, új irányt kell keresni, már a németek se isznak

Lemond posztjáról Dolf van den Brink, aki 2020 óta irányította a világ második legnagyobb sörgyártóját. A Heinekennek bizonyítania kell. A dán sörgyártó az új, 2030-ig szóló stratégiájára koncentrál, amellyel megfordítaná az eladások csökkenő trendjét.
Németh Anita
2026.01.12, 10:39
Frissítve: 2026.01.12, 11:26

Csaknem hat év után távozik posztjáról a Heineken vezérigazgatója: Dolf van den Brink május 31-ig tölti be a pozíciót – közölte a holland sörfőző óriás hétfőn.

Heineken gyengülő dollár
A Heineken az új, 2030-ig szóló stratégiájára koncentrál, amellyel megfordítaná az eladások csökkenő trendjét / Fotó: AFP

Van den Brink 2020 júniusában, a koronavírus-járvány közepén vette át a világ második legnagyobb sörgyártójának irányítását. A cég tájékoztatása szerint a leköszönő vezérigazgató nyolc hónapon keresztül tanácsadóként továbbra is a Heineken rendelkezésére áll.

„A Heineken eljutott arra a pontra, amikor a vezetőváltás segíti leginkább a hosszú távú célok megvalósítását” – mondta Van den Brink, hozzátéve, hogy távozásáig teljes mértékben a stratégia végrehajtására összpontosít.

A Heineken októberben mutatta be 2030-ig szóló új stratégiáját.

A vállalat igazgatótanácsa megkezdi az új vezérigazgató kiválasztását.

Nem fogy eléggé a Heineken söre

Van den Brink távozása beleillik abba a trendbe, amelyben az elmúlt évek nehézségei miatt egyre több fogyasztási cikkeket gyártó vállalat vezérigazgatója áll fel. 

A magas megélhetési költségek ugyanis visszafogták a fogyasztást, ami erősen megsínylett az ágazat.

A sörgyártók különösen nehéz helyzetbe kerültek, mivel az értékesítés fellendülésébe vetett reményeket rendre keresztülhúzták az időjárási szélsőségek, a politikai bizonytalanságok és más kedvezőtlen tényezők. A Heineken emellett fontos növekedési piacokon, például Nigériában és Vietnámban is zavarokkal szembesült, ami rontotta az eredményeket. 

Emellett a szektor jövőjét tovább árnyékolja az új versenytársak megjelenése, például a súlycsökkentő gyógyszerek térnyerése, amelyek visszafoghatják az élelmiszer- és italeladásokat, továbbá az alkoholfogyasztással kapcsolatos attitűdök változása, különösen a fiatalabb generációk körében.

A vállalatot a befektetők évek óta büntetik amiatt is, hogy nem tudta teljesíteni előrejelzéseit. Bár a befektetők kedvezően fogadták az októberi stratégiai frissítést, egyes elemzők szerint a vállalatnak még bizonyítania kell.

„Van den Brink nagy várakozásokkal érkezett, de a Heineken nem váltotta be ezeket” – mondta a Reutersnek James Edwardes Jones, az RBC Capital Markets elemzője. Szerinte elképzelhető, hogy „éppen erre a vezetőváltásra van most szüksége a Heinekennek”.

Dolf van den Brink vezetése alatt jelentősen esett a dán sörgyártó árfolyama.

 

Mint ősszel beszámoltunk róla, 

a kelleténél is gyengébben fogynak a Heineken sörei, a holland óriásvállalat 2025-ben már másodszor figyelmeztette erre a befektetőit.

A vállalat mínuszban zárta a 2025-ös évet, ami az eladott italmennyiséget illeti, és a prémiumitalokra koncentráló új stratégiája sem igazán vált be eddig.

A vállalat szerint a makrogazdasági kihívások súlyosbodása miatt tették le a söröskorsót az emberek, nem az egészséges életmód utáni vágyakozás késztette őket erre. 

A társaság áremelésekkel próbálja elaltatni a részvényesek figyelmét, de egy határ után ez is kontraproduktívvá válhat.

A Heineken a saját nevét viselő lagerje mellett többek között a Tiger és az Amstel márkákat is gyártja.

A sörfőzdék úgy hullanak majd, mint ősszel a legyek

Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója a nyáron a kicsi és nagy sörfőzdék csődjére figyelmeztetett, amelyek szerinte az elkövetkező években feltartóztathatatlanok lesznek. A vállalatvezető részben arra alapozza borúlátását, hogy 2025 első hónapjaiban földcsuszamlásszerű, 7-7,5 százalékos volt a németországi sörfogyasztás esése, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékos csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint csak 2025 első felében mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami körülbelül napi 3 millió doboznak felel meg.

„A sörfőzdék úgy hullanak majd, mint ősszel a legyek” – fogalmazott. 

Sörfogyasztás: nem fogy elég alkohol Németországban, áremelésre kényszerülhetnek a legendás gyártók

Németországban csökken a sörfogyasztás, ahogy változnak az ízlések, így például az éttermekben kezd más szeszes italok vagy például az alkoholmentes sörök felé tolódni a kereslet. A sörfogyasztást befolyásolja a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszes italt fogyasztanak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu