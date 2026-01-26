Nagyon különös, amit a SPAR most csinál: kivonul a magyarok kedvenc sportszeráruházából – ő az új tulajdonos

A Spar csoport eladta a Hervis sportszakkereskedelmi lánc ausztriai központú részét a német vállalkozó, Sven Voth vezette befektetői csoportnak. Az üzlet az osztrák mellett a szlovéniai, horvátországi és bajorországi üzleteket érinti – írja a Der Standard.

Hervis: a SPAR kivonul a magyarok kedvenc sportszeráruházából / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A Hervis több mint ötven éven állt a Spar tulajdonában, de az elmúlt években jelentős veszteségeket termelt: 2024-ben 253 millió eurós árbevétel mellett 43 millió eurós veszteséget könyvelt el, az elmúlt két év összesített mínusza pedig 113 millió euróra rúgott. A piac általános nehézségei – túlkapacitás, csökkenő vásárlóerő és erősödő verseny – miatt a Spar már hosszabb ideje fontolgatta a kivonulást a sportszerágazatból.

A vevők között Sven Voth, a Snipes sneakerlánc alapítója többségi tulajdonos lesz, mellette Udo Schloemer, ingatlanbefektetéseiről ismert német üzletember kap részesedést. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra, a Spar a továbbiakban kizárólag élelmiszer-kereskedelmi tevékenységére összpontosít.

A tranzakció keretében az új tulajdonosok átveszik a Hervis érintett részének teljes üzletmenetét, mind a 134 üzletét (közel 100 van Ausztriában, a többi Szlovéniában, Horvátországban és Bajorországban), valamint a több mint 1300 alkalmazottat. A folyamatban lévő online rendeléseket teljesítik, valamint a szerviz- és garanciális ügyeket az új tulajdonosok átveszik.

Fontos megjegyezni, hogy ez a tranzakció nem az egész Hervis-láncot érinti: a magyarországi (29 üzlet) és romániai (49 üzlet) tevékenységet a Spar korábban, 2025 végén külön értékesítette a brit Frasers Groupnak (a Sports Direct anyacége), így azok már nem részei ennek az üzletnek. Voth és Schloemer közlése szerint a cél a márka megőrzése, a vállalat stabilizálása és újrapozicionálása lesz.

A tervek szerint a Hervis búcsút int a mostani olcsó, diszkont jellegű árpolitikának, inkább a minőségi termékekre helyezik a hangsúlyt. Emellett a ruhák helyett sokkal nagyobb figyelmet fordítanának a sporteszközökre és felszerelésekre (például síléc, futócipő, labdák, edzőgépek), valamint az online értékesítés felé mozdulnak el.