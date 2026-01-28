Deviza
Ezrével hagyják ott a magyar turisták Horvátországot, a Wizz Air lehet a megmentő: közvetlen járatot indít Budapestről az Adria partjára

Több mint húszmillió vendég érkezett az országba 2025-ben. A horvát turizmus rekordokat döntött, a magyar vendégek azonban valamivel ritkábban érkeztek.
VG/MTI
2026.01.28, 19:31
Frissítve: 2026.01.28, 19:53

Rekordévet zárt Horvátország turizmusa 2025-ben, miközben a magyar vendégek száma enyhén visszaesett. Az érkezések kevesebb mint 1, a vendégéjszakák 3 százalékkal csökkentek egy év alatt.

Croatia dalmatia dalmatian coast dubrovnik historic center unesco ramparts port horvát
A horvát turizmus rekordokat döntött, a magyar vendégek azonban valamivel ritkábban érkeztek / Fotó: Hemis via AFP

Kismértékben csökkent a Horvátországba látogató magyar turisták száma 2025-ben – tájékoztatott a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete. 

A magyar vendégek száma 0,6 százalékkal, a vendégéjszakáké pedig 3 százalékkal esett vissza 2024-hez képest, miközben az ország egészében minden korábbinál erősebb évet zárt az idegenforgalom.

A múlt év során közel 785 ezer magyar utazó érkezett Horvátországba, akik összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ezzel Magyarország továbbra is meghatározó szereplője maradt a horvát beutazó turizmusnak, annak ellenére, hogy az adatok enyhe visszaesést mutatnak.

A magyar turisták körében továbbra is a Kvarner régió volt a legnépszerűbb, ahol 1,12 millió vendégéjszakát regisztráltak. Isztria 805 ezerrel, a Zadar régió 623 ezerrel, míg a Split régió 576 ezer vendégéjszakával követte. A legkedveltebb települések listáját Crikvenica, Vir és Rovinj vezette, de Porec, Medulin, Rab, Opatija, Lopar, Umag és Krk is kiemelt úti célnak számított.

Az utazási szokásokban nem történt érdemi változás:

  • a magyar vendégek 76 százaléka egyénileg szervezte meg utazását;
  • míg 24 százalékuk utazási irodán keresztül érkezett.

A szállástípusok közül továbbra is a magánszálláshelyek domináltak 60 százalékos aránnyal, a szállodákat a magyarok 28 százaléka, a kempingeket 10 százalékuk választotta.

A Wizz Air visszahozná a magyar turistákat Horvátországba

A horvát turisztikai kínálat magyar piacon való erősítését szolgálja, hogy júniustól a Wizz Air heti három alkalommal közvetlen járatot indít Budapest és Dubrovnik között. A légi összeköttetés javítja Dél-Dalmácia elérhetőségét, és új lendületet adhat a városlátogatásoknak, valamint az aktív és kulturális turizmusnak.

Országos szinten Horvátország minden eddigi rekordját megdöntötte. Az eVisitor rendszer adatai szerint több mint 21,8 millió vendég érkezett az országba 2025-ben, akik összesen 110,1 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez az érkezések számában 2, a vendégéjszakák esetében 1 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Tonci Glavina turizmusért és sportért felelős miniszter kiemelte: rendkívül erős volt az előszezon és az utószezon, különösen a december, amikor először haladta meg az egymilliót a havi vendégéjszakák száma. A vendégéjszakák éves szinten először lépték át a 110 milliót, miközben Horvátország rekordbevételt is elkönyvelhetett.

