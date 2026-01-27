Siralmas számok érkeztek a magyarok vágyott országából: minden hatodik járművel ki se lehet menni az útra

A műszaki vizsgán ellenőrzött járművek csaknem 17 százaléka bizonyult közlekedésre alkalmatlannak 2025-ben Horvátországban – közölte a horvát járműközpont (CVH).

Horvátországban minden hatodik jármű közlekedésre alkalmatlan / Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint tavaly 2,56 millió rendszeres műszaki vizsgálatot végeztek el, ami 2,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és minden hatodik járművet találták közlekedésre alkalmatlannak. Az ilyen járművek száma kisebb mértékben csökkent 2024-hez képest, ami mérsékelten javuló tendenciára utal.

A CVH adatai szerint

a feltárt hibák száma nőtt, egy-egy járműre átlagosan hat meghibásodás jutott, leggyakrabban a világítási és fékrendszerekben észleltek problémát.

A személygépkocsik átlagéletkora 13,87-ről 13,35 évre csökkent, míg a teljes járműpark átlagéletkora 14,6 év volt.

Az adatok szerint 2025-ben 85 698 használt és 69 680 új járművet helyeztek forgalomba Horvátországban.

Korábban arról is írtunk, hogy az Európai Unió új javaslata szerint a műszaki vizsgán bevezethetik a részecskeszámmérést (PN-mérés), amely a kipufogógázban lévő apró, egészségre káros részecskék mennyiségét méri.

Eddig főként dízelautóknál alkalmazták ezt a módszert, de az új szabályozás a benzinmotoros autókra is kiterjesztené.

A PN-mérés bevezetésével kiderült, hogy még fiatal, öt év alatti dízeljárművek is hibákat produkálnak, például a Fordnak 164 ezer járművet kellett visszahívnia a DPF-problémák miatt Németországban. Emiatt az Európai Unió szerint hasznos lenne kiterjeszteni a vizsgálatot a benzinmotorosokra is, mert a benzinmotorok is meghibásodhatnak, és részecskekibocsátásuk szintén jelentős lehet.

Drágult a műszaki vizsga

Jelentősen drágult a műszaki vizsga, idén 64 százalékos áremelkedést tapasztalhattak a járműtulajdonosok. A szakértők szerint az áremelkedés időszerű volt már, jövőre pedig még ennél is nagyobb drágulás jöhet. A személygépkocsik műszaki vizsgájának hatósági díja az eddigi 16 290 forintról 26 700 forintra nőtt 2025 februárjától.

A drágulás a teherautókat különösen érinti, egy nyerges vontató műszaki vizsgája pótkocsival és menetíróval 150 ezer forintba is kerülhet. Az elsőre meredek emelkedést

az infláció,

a folyamatosan növekvő költségek,

a bérek emelkedése

és a szigorodó műszaki feltételek

együttesen idézték elő.