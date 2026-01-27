Deviza
EUR/HUF382,7 +0,27% USD/HUF322,89 +0,45% GBP/HUF441,31 +0,4% CHF/HUF414,94 +0,37% PLN/HUF90,95 +0,25% RON/HUF75,12 +0,32% CZK/HUF15,78 +0,27% EUR/HUF382,7 +0,27% USD/HUF322,89 +0,45% GBP/HUF441,31 +0,4% CHF/HUF414,94 +0,37% PLN/HUF90,95 +0,25% RON/HUF75,12 +0,32% CZK/HUF15,78 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 176,25 +0,4% MTELEKOM1 956 +0,51% MOL3 890 +1,34% OTP39 990 +0,35% RICHTER10 480 -0,38% OPUS550 -0,18% ANY7 720 -1,04% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 328,67 -0,42% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 668,65 +0,19% BUX127 176,25 +0,4% MTELEKOM1 956 +0,51% MOL3 890 +1,34% OTP39 990 +0,35% RICHTER10 480 -0,38% OPUS550 -0,18% ANY7 720 -1,04% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 328,67 -0,42% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 668,65 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
jármű
Horvátország
műszaki

Siralmas számok érkeztek a magyarok vágyott országából: minden hatodik járművel ki se lehet menni az útra

Szomszédunkban a feltárt hibák száma nőtt. Horvátországban minden hatodik jármű közlekedésre alkalmatlan.
VG/MTI
2026.01.27, 08:42
Frissítve: 2026.01.27, 09:11

A műszaki vizsgán ellenőrzött járművek csaknem 17 százaléka bizonyult közlekedésre alkalmatlannak 2025-ben Horvátországban – közölte a horvát járműközpont (CVH).

Szomszédunkban a feltárt hibák száma nőtt. Horvátországban minden hatodik jármű közlekedésre alkalmatlan.
Horvátországban minden hatodik jármű közlekedésre alkalmatlan / Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint tavaly 2,56 millió rendszeres műszaki vizsgálatot végeztek el, ami 2,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és minden hatodik járművet találták közlekedésre alkalmatlannak. Az ilyen járművek száma kisebb mértékben csökkent 2024-hez képest, ami mérsékelten javuló tendenciára utal.

A CVH adatai szerint 

a feltárt hibák száma nőtt, egy-egy járműre átlagosan hat meghibásodás jutott, leggyakrabban a világítási és fékrendszerekben észleltek problémát. 

A személygépkocsik átlagéletkora 13,87-ről 13,35 évre csökkent, míg a teljes járműpark átlagéletkora 14,6 év volt.

Az adatok szerint 2025-ben 85 698 használt és 69 680 új járművet helyeztek forgalomba Horvátországban.

Korábban arról is írtunk, hogy az Európai Unió új javaslata szerint a műszaki vizsgán bevezethetik a részecskeszámmérést (PN-mérés), amely a kipufogógázban lévő apró, egészségre káros részecskék mennyiségét méri. 

Eddig főként dízelautóknál alkalmazták ezt a módszert, de az új szabályozás a benzinmotoros autókra is kiterjesztené.

A PN-mérés bevezetésével kiderült, hogy még fiatal, öt év alatti dízeljárművek is hibákat produkálnak, például a Fordnak 164 ezer járművet kellett visszahívnia a DPF-problémák miatt Németországban. Emiatt az Európai Unió szerint hasznos lenne kiterjeszteni a vizsgálatot a benzinmotorosokra is, mert a benzinmotorok is meghibásodhatnak, és részecskekibocsátásuk szintén jelentős lehet.

Drágult a műszaki vizsga

Jelentősen drágult a műszaki vizsga, idén 64 százalékos áremelkedést tapasztalhattak a járműtulajdonosok. A szakértők szerint az áremelkedés időszerű volt már, jövőre pedig még ennél is nagyobb drágulás jöhet. A személygépkocsik műszaki vizsgájának hatósági díja az eddigi 16 290 forintról 26 700 forintra nőtt 2025 februárjától. 

A drágulás a teherautókat különösen érinti, egy nyerges vontató műszaki vizsgája pótkocsival és menetíróval 150 ezer forintba is kerülhet. Az elsőre meredek emelkedést 

  • az infláció, 
  • a folyamatosan növekvő költségek, 
  • a bérek emelkedése 
  • és a szigorodó műszaki feltételek 

együttesen idézték elő.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu