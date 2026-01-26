Deviza
Kazahsztán
európai energiaellátás
ukrán dróntámadás
olajmező
Kaszpi-tenger

Újraindul a gigászi olajmező, amit magyarok ezrei építettek fel – Zelenszkij drónjai kudarcot vallottak

A Tengiz-mező biztonságos újraindítása csökkenti a kazahsztáni termelésbeli kieséseket, amelyek az európai olajpiacot is érintették. A kulcsfontosságú exportútvonalak javítása lehetővé teszi, hogy a szállítási terveknek megfelelő kazah olajmennyiség ismét eljusson a nemzetközi piacokra.
VG
2026.01.26, 16:44
Frissítve: 2026.01.26, 17:01

Kigyulladtak a generátorai, egy hónapig csak félgőzzel működött, a legfontosabb szállítási útvonalát pedig ukrán dróntámadás  érte, de ez sem volt elég ahhoz, hogy leálljon a legnagyobb kazah olajmező, ahol hamarosan újraindul a termelés. A Tengizchevroil leszögezte, hogy az exportot a lehető leghamarabb maximalizálni fogják, miközben a Caspian Pipeline Consortium fekete-tengeri terminálja is újra teljes kapacitással működik. 

Facilities of CPC marine terminal near Novorossiyskolaj terminál Kazahsztán kazah olaj
A Tengiz-mezőn folyó kitermelés újraindításával ismét a megfelelő mennyiségben érkezhet a kazah olaj Európába, bár az ellátási láncok továbbra is törékenyek / Fotó: Caspian Pipeline Consortium / Reuters

A Tengiz-mező hamarosan újraindítja termelését a múlt hónapban történt áramellátási zavarok és generátortüzek után. Az kazah energiaminisztérium hétfői közleménye szerint a mező áramellátása biztonságosan helyreállt, és a létesítmény „hamarosan működésbe lép”. A Tengizchevroil, a mező üzemeltetője szintén közölte, hogy a kiesést be fogják pótolni, a kitermelés pedig rövid időn belül vissza fog állni a megszokott szintre. 

A kazah olaj elvesztése Európát is pofon csapta

A múlt havi leállás jelentős hatással volt a kazahsztáni olajexportra: a mindennapi termelés januárban várhatóan 1-1,1 millió hordóra esik, szemben a szokásos 1,8 millióval, ami rövid távon támogatja az európai olajárakat.

A Tengizchevroil az óvintézkedést két generátortűz miatt hajtotta végre, ezzel biztosítva a mező biztonságos működését és a jövőbeni termelés folytonosságát.

Ezzel párhuzamosan a Caspian Pipeline Consortium (CPC)  fekete-tengeri terminálján a torlódások is enyhülnek. A hétvégi javításoknak köszönhetően a terminál ismét két kikötőből tud olajat betölteni, ami garantálja a szállítási tervek teljesítését. A terminál kapacitása november óta csökkent, miután egyik dokkját ukrán dróntámadás támadás érte, a másik pedig karbantartás alatt állt. 

Kazahsztán nyilvánosan is Ukrajnát tette felelőssé az incidensért, amit Kijev nem cáfolt. 

Emellett a decemberi és januári viharos időjárás is többször megzavarta a rakodásokat a Fekete-tengeren.

A Tengiz-mező a nemzetközi piacok szempontjából kulcsfontosságú, mivel a teljes kazahsztáni kitermelés majdnem felét adja. A termelés újraindítása és a terminálok teljes kapacitásra állása biztosítja, hogy a kazahsztáni olaj ismét zavartalanul jusson el a világpiacokra. Ez nemcsak az ország gazdaságát stabilizálja, hanem hozzájárul az európai piacok rövid távú árstabilitásához is.

A lépés továbbá jelzi Kazahsztán elkötelezettségét az olajellátás folytonossága mellett, még a váratlan műszaki és geopolitikai kihívások idején is. A Bloomberg szakértői szerint a Tengiz újraindítása rövid időn belül normalizálhatja a piacot, és csökkentheti a globális olajárakat érintő feszültségeket. A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek a teljes termelési kapacitás visszaállításához, ami meghatározhatja a Kazahsztánból származó olaj exportjának volumenét az év hátralévő részében.

Romba dőlt Brüsszel energiaterve, Ukrajnának köszönhetik: egyetlen dróntámadás elég volt, hogy megbénítsa a legnagyobb beszállítót

Az orosz energiahordozók leváltását célzó brüsszeli politika látványosan megbukott: a függőség megmaradt, csak a címkéje változott. A kazah olaj körül kibontakozó válság nyersen megmutatta, mennyire törékeny az Európai Unió energiabiztonsága.

 

